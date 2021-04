MÉRIDA.- Los modelos de predicción a largo plazo nos indican que el domingo 18 un Frente Frío pasará al norte de la península de Yucatán.

Sus efectos indirectos para la zona serán que provocará inestabilidad atmosférica que se darán como resultado potencial de ocurrencia de lluvias desde el domingo 18 hasta el miércoles 21 de abril, generando con ello un alivio a las altas temperaturas que estamos padeciendo y provocando temperaturas un poco más bajas para la época de calor y sequía en su fase intensa.



Pronóstico para mañana miércoles

Continuara el ambiente de muy caluroso a caluroso en extremo debido a la Onda Cálida que nos afecta con cielo de medio nublado a mayormente despejado y viento del este y sureste; esperándose que las temperaturas mínimas sean de entre 20 C a 25 C en el amanecer y las temperaturas máximas sean de 36 C a 38 C en la costa y de 37 C a 41 C en el interior del estado siendo las zonas centro, noroeste, oeste, suroeste y sur donde se sentirán las temperaturas más altas incluyendo Mérida pudiendo alcanzar hasta 43 C en algunas de las zonas antes mencionadas.

Deberán tomarse precauciones por temperaturas muy altas y ambiente sensiblemente muy caluroso sobre todo que ya son varios días que tenemos estás temperaturas muy altas en la zona y estaremos así hasta el próximo sábado según los modelos de predicción del tiempo.

Clima hoy en Yucatán

Las temperaturas máximas nuevamente para Mérida alcanzamos los 40 C por cuarto día consecutivo.

Las temperaturas máximas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 40,4 C

Observatorio suroeste : 40,2 C

Gerpy poniente: 40,0 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 36,5 C

Celestun: 36,8 C

Oriente

Valladolid: 36,5 C

Noreste

Rio Lagartos: 35,4 C

Tizimin: 36,2 C

Sur

Tantankin: 36,9 C