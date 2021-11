Frustrada asamblea ejidal en Halachó

El paro que desde hace más de una semana mantiene en las obras del Tren Maya un grupo de ejidatarios de Halachó continuará por tiempo indefinido, al no llevarse al cabo ayer la asamblea convocada por el comisariado ejidal para abordar el tema y aclarar la situación que, en torno al precio de las tierras, ha sido causa de discordia.

La asamblea, prevista para celebrarse a las 10 horas de ayer en el campo deportivo de Halachó, no reunió el quórum mínimo requerido para ser válida, alrededor de 900 ejidatarios, y es que al número de inconformes que no asistieron por considerarla ilegal y alejada a sus demandas, habría que considerar que dos terceras partes del padrón de ejidatarios de Halachó, integrado por 1825 nombres, son personas que ya han fallecido.

Otro factor que pesó en la falta de quórum de la asamblea, fue el hecho de que al organizarse ésta en sábado, muchos ejidatarios no pueden asistir debido a que continúan laborando fuera del municipio ya sea en Campeche, la Riviera Maya, Cancún o Mérida. Habitualmente las asambleas ejidales suelen convocarse en domingo.

Fernando May Sosa, vocero de los inconformes, recordó que sus representados exigen que no sea el comisario Fabián Yerves Huchim, sino la Procuraduría Agraria quien convoque a asamblea para tratar, además del asunto de las tierras cedidas al proyecto Tren Maya, la destitución de la autoridad ejidal por la presunta opacidad con que se ha manejado este asunto.

Entrevistado por el Diario, May Sosa explicó que ayer fue declarada “No Verificada” la asamblea convocada por el comisariado ejidal por falta de quórum. De inmediato autoridad ejidal y representantes de la Procuraduría Agraria y Fonatur, convocaron a una nueva asamblea para el domingo 21 proximo a las 10 horas, pero ya no en el campo de pelota de Halachó sino en un local social cerrado llamado “La Casona”.

“Hay mucha inconformidad con el precio fijado por las tierras del ejido para el Tren Maya, no estamos en contra del proyecto, lo que no nos gusta es el poco valor que se le dieron a nuestras 27.05 hectáreas con respecto a lo que se pagó en Becal o en Maxcanú.

En este sentido vemos como la autoridad ejidal ha manejado con opacidad éste asunto, ha actuado a espaldas de la gente, ha organizado asambleas falsas para avalar la venta de las tierras, pero nosotros no hemos dado permiso para cederlas porque el precio no ha sido justo” subrayó.

La frustrada asamblea de éste sábado tuvo algunos incidentes, agresiones verbales , gritos y señalamientos por ambas partes pero no agresiones físicas ni intentos de intervención de la fuerza pública; “no se busca la confrontación por la fuerza sino por la razón y la legalidad, respetando nuestros usos y costumbres” señalaba May Sosa.

Una Luz de Esperanza.

Al preguntársele si los inconformes asistirían a la asamblea del próximo 21 de noviembre, el entrevistado explicó que después de conversar con el grupo que encabeza, se acordó abrir la posibilidad de asistir a dicha asamblea más que nada para buscar una salida a la situación y que el problema no se siga prolongando, no obstante insistieron en que esa asamblea debe realizarse en un espacio abierto y es necesario abordar el tema de la destitución del comisario ejidal al cual May Sosa ha tachado de delincuente en repetidas ocasiones.

Mientras tanto las obras del Tren Maya en el tramo Halachó, continuarán suspendidas como medida de presión para que se atiendan las demandas de los inconformes.

