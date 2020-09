Salum Francis habla de la crisis por la pandemia

Luego de afrontar y dar la cara por el sector privado de Yucatán al problema de la pandemia, desde su inicio hasta ayer, cuando dejó la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Estado, Michel Salum Francis resumió su experiencia en una sola palabra: fue algo “retador”.

“Yo me voy satisfecho de que hicimos lo mejor que pudimos las cosas, más cuando aquí no hay un manual que te diga de cómo atender una pandemia inédita, y tanto autoridades como empresarios, las personas, las familias estamos tratando de ver cómo hacerle frente a esta situación”, afirmó.

La presidencia del CCE cambia cada seis meses, se rota entre los líderes de las cámaras del sector privado y ayer concluyó el periodo de Salum Francis, quien encabeza la Cámara de Comercio de Mérida (Canacome), y entregó la presidencia a Alberto Abraham Xacur, líder de la Canacintra, en una ceremonia de la que informamos con más detalles en esta edición.

Entrevistado por el Diario, antes de dejar la presidencia del CEE, Salum Francis hace un balance sobre lo que le tocó afrontar y resolver en estos últimos seis meses, como representante del sector privado, y entre bromas comenta que siempre le toca lo más difícil.

“Pensé que mi doctorado fueron las elecciones pasadas, porque también me tocó estar al frente del CCE; fueron las votaciones constitucionales más controversiales que ha habido en la historia del México moderno y me tocó. Ahora la pandemia también me tocó, pero siempre fue una gran satisfacción”.

“Pareciera que atraigo problemas y situaciones extremas, pero se han atendido y hecho de la mejor manera, he dado lo mejor de mí, en la medida de mis capacidades y posibilidades; he estado 24/7, sin sábados, ni domingos, de madrugadas, noches, sin descansos. Cuando me entrego y hago las cosas me gusta hacerlo al 100%”.

El líder de los comerciantes consideró que fue un reto muy grande, una experiencia única en la vida: “Nos tocó la entrada de la pandemia, el arranque de toda esta situación, en ese entonces había una incertidumbre muy grande, una presión muy fuerte por parte de todos los sectores por la misma incertidumbre, por las medidas tomadas, la situación que se fue generando en estos seis meses, que prácticamente ha sido la que ya conocemos todos”.

También recuerda que fueron encuentros y discusiones con el gobierno, pues “como contrapeso que somos la iniciativa privada, no pudimos estar al 100% de acuerdo en todo lo que sucedía y eso es algo común que se da, porque nosotros vemos por un sector y el gobierno por todo un Estado donde hay necesidades de todo tipo”.

Normalmente pueden suceder este tipo de situaciones —continuó—, pero cada quien defendiendo su punto y tratando de resolver una situación o de amainar una tempestad que claramente vimos fue algo difícil, muy duro, inédito, y a pesar de todo se logró salir adelante.

De la experiencia obtenida, dijo que muchas de las decisiones que se tomaron fueron buenas, muchas no han sido las mejores; “sin embargo, el estar al pie del cañón, tratando de ver y vigilar, consensuar con un sector productivo y el sector más importante del estado, obviamente es una labor gratificante. Por eso, al final de cuentas, me voy con la satisfacción de haber hecho mi mejor esfuerzo, haber dado lo mejor de mí, a pesar de todas las tensiones y problemas que se dieron”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Salum Francis agradeció a sus compañeros presidentes de cámaras por la confianza depositada en él, por su apoyo en todo momento. “Hubo puntos de vista probablemente distintos; sin embargo, al final de cuentas el fin común que tenemos como Consejo Coordinador es el bien de las empresas, los negocios, la generación de empleos, tratar de detener la cantidad de despidos que se daban en ese tiempo, evitar los cierres de negocios y todas las situaciones que bien ya conocemos”.

“Personalmente te digo que hicimos lo humanamente posible, dimos el mejor esfuerzo y bueno, seguiremos ahora desde otra trinchera (la Cámara de Comercio) velando por el bien del Estado, por evitar se sigan perdiendo empleos y poder ver se reactive la economía”, indicó.

El líder empresarial puntualizó que desde la Cámara de Comercio tienen un reto importante, los nuevos cambios que hay con el tema de la movilidad, “tendremos que estar muy vigilantes y ver que realmente sea lo mejor para los ciudadanos, los comercios, los negocios y tantos empleos que se generan en el Centro Histórico”.

CCE Entrevista

Otras cosas que expresó ayer el presidente saliente del CCE, Michel Salum Francis.

De la mejor manera

“Pareciera que atraigo problemas y situaciones extremas, pero se han atendido y hecho de la mejor manera, he dado lo mejor de mí, en la medida de mis capacidades y posibilidades; he estado 24/7, sin sábados, ni domingos, de madrugadas, noches, sin descansos. Cuando me entrego y hago las cosas me gusta hacerlo al 100%”, dijo.

Confianza

Agradeció a los presidentes de cámaras por la confianza. “Hubo puntos de vista probablemente distintos; sin embargo, al final de cuentas el fin común que tenemos como Consejo Coordinador es el bien de las empresas, la generación de empleos y tratar de detener los despidos.