Un funcionario arrestado aclara qué pasó ese día

Recibimos un escrito en que Luis David Vázquez Heredia, subsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, de quien ayer publicamos que fue detenido en Mérida acusado de golpear a su esposa, da su versión de lo ocurrido.

En el escrito dice que “el domingo 30 de junio de 2019 fui ilegalmente detenido en la gasolinera de Xcumpich, donde casualmente coincidimos Sandra Ivonne Rodríguez Ramírez, su familia y yo”, y enumera lo siguiente:

“1.— La detención no se realizó en su domicilio ni en el mío, sino que fue en un lugar público en el que coincidimos casualmente como es la gasolinera.

“2.— Fui ilegalmente detenido porque Sandra Ivonne Rodríguez Ramírez, aprovechando de la buena fe con que actúan las autoridades, refirió que yo violé una supuesta orden de restricción para estar cerca de su persona, de la cual yo no tenía ni tengo conocimiento, ya que ningún tribunal me ha notificado la supuesta medida, jamás he tenido conocimiento de la misma. También se emitió una orden de protección por un tribunal a mi favor, en el que se le prohíbe a la señora Rodríguez Ramírez acercarse a mí y a mi lugar de trabajo. Es por ello que los elementos policiales debieron indicar que yo no debía estar en el mismo sitio público que la ciudadana, ni ella en el mío y permitirnos irnos, pero la señora, aprovechándose de la situación, dijo haber recibido agresión, por lo que ilegalmente fui detenido.

“3.— Al momento de interponer su denuncia en mi contra ella se negó a que se le realice una valoración médica. En ese momento se pudo constatar que su dicho fue falso ya que no tenía lesión alguna, por lo que la imagen que presenta supuestamente lesionada también es falsa, tal y como todas las que ha mandado en otros medios”.

Asimismo pide a las autoridades que se evite que Sandra Ivonne Rodríguez “siga aprovechándose de su buena voluntad”… Confío en el estado de derecho y en que se respete la igualdad entre la mujer y el hombre para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Asimismo, pido la protección de mi hija, quien es la que está siendo más afectada en estos momentos”.

“Lo antes descrito”, concluye, “encuentra sustento en la carpeta de investigación número G1-1152/19 de la agencia 28 del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán”.