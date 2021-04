“Fue enriquecedor”

Elabora trabajo sobre química en lengua maya

¿Algunas te vez te habías preguntado cómo se dice electrón o química en maya? Tampoco Manuel Alejandro Dzul Gallareta, autor de la tesis “La ecuación de Schrödinger (Método de solución multielectrónica) que cuenta con un resumen y un glosario escrito completamente en maya.

Alumno de la Facultad de Ingeniería Química de la Uady, donde actualmente cursa el décimo semestre, Manuel Alejandro no tenía en mente realizar un trabajo en maya por ser una lengua que no habla ni entiende.

Todo empezó cuando conoció al doctor en matemáticas Alejandro Argáez García, quien había hecho una tesis sobre química cuántica y a Manuel Alejandro le pareció interesante hacer algo similar.

“(Mi tesis) es de química cuántica computacional. Son temas muy básicos, pero lo interesante es que están fuera de lo que estudio porque yo me dedico a diseño de procesos”, explica el joven en visita al Diario.

Conforme fue avanzando en su proyecto, Manuel Alejandro conoció a su otro director de tesis, el doctor en física Carlos Argáez García, catedrático en la Universidad de Islandia, y hermano del doctor Alejandro.

Manuel recuerda que una vez que llegó al punto de empezar la tesis, los doctores le preguntaron cuál iba a ser su contribución a la sociedad. “Yo pensaba que la tesis es la contribución, pero ellos me dijeron que lo que estoy haciendo es una contribución académica porque estoy permitiendo la entrada de temas totalmente fuera de la facultad y que además los estoy explicando de manera pedagógica (…) era como un fin educativo, para que otros estudiantes que quieran aprender de eso lo puedan consultar”.

Manuel no tenía idea de cuál sería su contribución a la sociedad hasta que le preguntaron si había pensado realizar un resumen en maya.

“En mi mente jamás se me hubiera ocurrido (…) Yo no sé hablar maya, incluso mis profesores no hablan maya”, señala Manuel, quien de momento quedó “shockeado”.

Pero cuando le hicieron ver que durante las investigaciones no encontraron por ningún lado escritos sobre ciencia moderna en maya, aceptó el reto de adaptar todos los tecnicismos de la física y la química a esa lengua.

“Realmente fue muy difícil por todo lo que conlleva las definiciones, el tecnicismo de las materias…”, dice el joven, quien contó el apoyo del profesor Víctor Ku Caamal y la Cooperativa Maaya K-Moots.

Duración

Señala que les llevó mucho tiempo traducir o explicar en maya el resumen y algunos conceptos. “Tardamos mucho tiempo, buscando tratar de acoplar todo, y al final logramos que la Cooperativa y el profesor Víctor Ku nos entendieran y pudieran visualizar lo que nosotros buscábamos plasmar en maya”.

“Tuvimos que estar muchísimo tiempo con él para tratar de buscar la manera, pues si es muy difícil con los tecnicismos, buscamos lo mejor posible de aproximar la definición a la lengua maya”, apunta.

Experiencia

Después de todo el proceso por el que ha pasado, Manuel indica que hacer la tesis fue totalmente enriquecedor. “Como dicen algunos: son momentos que solamente aparecen una vez en la vida, y si no lo aprovechas en ese momento jamás podrás volver a tomarlo o experimentar algo parecido”.— JORGE IVÁN CANUL EK

Trabajo Aportación académica

Más de la entrevista con Manuel Alejandro Dzul Gallareta, autor de la tesis “La ecuación de Schrödinger”.

Interés

Después de la labor que implicó la tesis que cuenta con un resumen y un glosario escrito completamente en maya, el joven estudiante ahora piensa que la lengua maya es totalmente interesante como cualquier otra lengua.

Revaloración

“Hasta ahorita no me había dado cuenta de cuánto desprestigio se le da a la lengua maya y qué tanto se le ignora, siendo una lengua de igual relevancia que el español, el inglés y el chino”.

Paso

Manuel señala que ojalá que su tesis sea le primer paso para que otros estudiantes se animen a hacer algo similar pues completamente posible traducir todo al maya. “Puede que no sea perfecta (la traducción), pero con algo se empieza, y tal vez sea el primer paso para adecuar de la mejor manera la lengua maya con la ciencia moderna, que al final de cuentas es el movimiento que queremos promover”.