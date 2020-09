''Fue un incentivo''

Mañana, Erick Romero recibirá el Premio Proser

Reconocer el mérito académico de los alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) es el propósito del Premio Proser que se entrega al egresado con mejor promedio, y que este año recibirá Erick Rafael Romero Montemayor.

“Me siento en exceso feliz”, reconoció Erick para luego admitir que, aunque sospechaba que podría ser acreedor del premio, tenía sus dudas porque el ambiente en la Uady es de bastante excelencia.

Y es que, dijo, no en todos los semestres terminó como el mejor promedio. “Sí gané varios, pero no sabía. No tenía la certeza”, señaló. Sin embargo, al hacer en la sumatoria general alcanzó arriba de 94 puntos.

Proveniente de una familia de médicos cirujanos, Erick narró que de niño jugaba a ser médico e incluso su papá le decía que cuando sea grande se convertiría en uno.

Conforme transcurría el tiempo, él se iba interesando en las Ciencias Exactas lo que lo llevó a decidirse por ingeniería civil.

El joven reconoció que estudiar esa rama significó muchos retos, empezando con su ingreso a la facultad. “Es una carrera bastante exigida para ingresar, y ya que entro a la facultad me doy cuenta que el ambiente es muy diferente al de la prepa, es bastante competitivo”.

En ese entonces Erick desconocía la existencia del Premio Proser. Lo supo cuando obtuvo el mejor promedio de un semestre y alguien le comentó del reconocimiento. “Lo vi como un incentivo más para mantener el promedio”, explicó.

Saber del premio lo llevó, de algún modo, a estar más pendiente de su formación. “Ahora pienso que cada punto extra, que cada trabajo extra valió la pena”. Y es que, recordó, durante la carrera, hizo muchos sacrificios.

Por ejemplo, recordó, en la materia de Hidrología el maestro les comentó al principio del semestre que no haría exámenes y que la calificación sería mediante trabajos y proyectos.

“A mitad del semestre decidió que sí pondría exámenes. Yo sí tenía mis apuntes, pero no los había estado estudiando; cuando dijo eso me descontrolé (…) Me pasé todo el mes estudiando y yendo a su oficina por dudas”.

“No se me olvida porque para mi cumpleaños solo festejé en la comida, estudié todo el día y solo bajé a comer porque tenía la preocupación”, relató.

Al final, valió la pena al ser el único que pasó la materia con 93 puntos, mientras que la segunda calificación más alta fue de 47.

Alejandra Ancona Bates, directora general adjunta de Proser, compartió que el premio surgió para fortalecer el vínculo entre las partes empresarial y académica. “Se cree que van por separado, pero en la medida en que trabajan muy juntas la academia y la iniciativa privada se obtienen mejores resultados”.

También recordó que el premio lo instituyó su padre, el ingeniero Raúl Ancona, para reconocer a los mejores alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Uady, su alma máter.

El premio consta de una placa conmemorativa, un incentivo económico de $20,000 y una beca de $30,000 para estudiar un posgrado.

Erick, de 24 años, es hijo de Rafael José Romero Alonso y Martha Eugenia Montemayor Curiel. Estudió en la primaria en la escuela Renacimiento, y la secundaria y preparatoria en el colegio Piaget.— Iván Canul

El premio se entregará este miércoles 30 en las oficinas de la Constructora Proser.

Asistentes

Esa ceremonia la encabezará Alejandra Ancona Bates, directora general adjunta de Proser, y Mercedes Bates López, Enrique González y Carlos Ancona Riestra, integrantes del Consejo Consultivo. Por parte de la Uady estarán José Ángel Méndez Gamboa, director de la Facultad de Ingeniería; Maritza de Coss Gómez, secretaría académica, y José Humberto Osorio Rodríguez, secretario administrativo.