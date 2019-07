Fue una “nube rodillo” la que atrapó la mirada de los meridanos

“Nube rodillo”, la que se formó en el cielo de Mérida

El cielo yucateco presentó anteayer por la tarde un espectacular fenómeno de nubes que causó la admiración de quienes lo pudieron observar e inundó de fotografías las redes sociales.

Jaime Choncoa Morán, meteorólogo previsor de la Comisión Nacional del Agua, explicó que la tarde de anteayer se presentó sobre la ciudad una nube llamada “roll cloud” (o nube rodillo), la cual es del tipo “arcus”.

Hay dos tipos principales de “arcus”: “shelf clouds” y “roll clouds”, dijo, ambas se generan sobre todo en la base del frente de las nubes de tormenta llamadas “cumulonimbus”, las cuales tienen gran extensión vertical y pueden ocasionar rachas de viento fuerte, descargas eléctricas y lluvias fuertes a intensas, algunas veces incluso granizadas.

Estas nubes se forman principalmente debido a las corrientes descendentes que se presentan en las nubes “cumulonimbus”, agregó.

La principal diferencia entre las “shelf clouds” y “roll clouds”, explicó, es que las primeras se ubican siempre en el borde de las tormentas, mientras que las segundas (del tipo de la que se presentó anteayer en Mérida) logran separarse de la base de la nube de tormenta y se deplazan varios kilómetros por delante de esta.

El meteorólogo de la Conagua dijo que estos fenómenos no se ven con tanta frecuencia, pero tampoco son anormales, lo que ocurre es que no siempre se presentan las condiciones para que se forme o pueden presentarse, pero muchas veces hay tanta nubosidad alrededor de las nubes de tormenta que no siempre se pueden observar.— Luis Iván Alpuche Escalante

