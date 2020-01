"Fueron momentos de tensión", dice presidenta de la Canirac sobre protesta

La presidenta de la Canirac en Yucatán, Alejandra Pacheco Montero, narró lo que vivió ayer a su llegada al Centro Internacional de Congresos, donde el gobernador Mauricio Vila Dosal rindió su Informe.

"Llegué cerca de las 10:20 de la mañana, fue complicado entrar al estacionamiento porque en ese momento cerca de 100 manifestantes impedían el acceso", relató.

"Gente en los alrededores repartía volantes y panfletos de un partido opositor en contra del gobierno actual, hasta a mí me tocó, e invitando a sumarse a la manifestación", señaló.

Una "campaña agresiva"

Con dificultad, pero logré ingresar al evento, dijo. Minutos más tarde mis compañeros ya no pudieron entrar.

La marcha pacífica se había convertido en una campaña agresiva, con insultos a los que ingresaban al evento y ya habían movido las vallas de contención, fueron minutos de angustia y tensión"

El tema del gas lacrimógeno fue un suceso verdaderamente lamentable, expresó. Nadie desearía tener que vivir una situación así por manifestarse, pero sin duda ya no era un movimiento pacífico.

A su decir, "lo pudimos constatar al inicio antes que creciera el furor: eran evidentes los agitadores que alteraron a la gente".

"No sé si al no hacerlo el resultado hubiera sido más lamentable, pero el hubiera no existe", señaló.

Llamado a cooperar

Creo que hay que ver las diferente aristas del cuento, no todo es lo que leemos en la prensa ni en las redes, comentó la presidenta de la Canirac.

Por otro lado, si algo no nos gusta de este gobierno o del que venga, trabajemos en algo que haga la diferencia, planteó.

Hay muchas organizaciones, asociaciones, cámaras, entre otros grupos de la sociedad civil donde nuestra voz tiene fuerza y hacemos contrapeso de este y los gobiernos que vengan"

Fue un buen mensaje (el del Primer Informe), opinó. Creo que Yucatán, comparado con otros estados, de manera objetiva va por buen camino.

Aunque hay todavía muchos retos, pienso que todos estamos poniendo nuestro granito de arena, concluyó.

