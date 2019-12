Fuerte reclamo de la bancada priista a su presidente

“Nos sentimos traicionados”

Nueve de los 10 diputados que integran la bancada del PRI en el Congreso del Estado pidieron ayer la renuncia del presidente estatal de su partido, Francisco Torres Rivas, a quien acusaron de traidor y mentiroso; el único legislador priista que no asistió fue Marco Rodríguez Cruz.

“La traición que hoy los diputados estamos viviendo de parte de Francisco Torres, no representa al PRI que hoy queremos construir, no representa el trabajo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura, es penoso, nos sentimos traicionados en los acuerdos y también dudamos y ya no entendemos cuáles son los intereses que están detrás de todo esto”, dijo Lila Frías Castillo, diputada del PRI y secretaria general del comité estatal del partido.

“Que se escuche bien en nuestro Estado y en el partido a nivel nacional, queremos la renuncia de nuestro presidente del PRI o su separación del cargo, porque no es posible que estemos tratando con gente que no tiene palabra, que no tiene seriedad, que toma un acuerdo y lo cambia sin dar razón de la responsabilidad que merece un compromiso importante como diputados”, añadió Enrique Castillo Ruz, también legislador priista.

En conferencia de prensa al concluir la sesión del Congreso, donde se aprobó el paquete fiscal del gobierno del Estado para 2020, con una jornada que se inició en el Poder Legislativo entre protestas encabezadas algunas por Torres Rivas, exigiendo que no se apruebe, la bancada del PRI encabezada por su coordinador, Felipe Cervera Hernández, expresó su enojo contra su dirigente estatal por esa actitud.

Cervera Hernández aclaró que no son mayoría en el Congreso, aún con su voto en contra este paquete fiscal se hubiera aprobado, pero como oposición “negociamos mejores opciones para los ciudadanos, gracias a esa negociación logramos por ejemplo que los productores agropecuarios no paguen el derecho de seguridad, que el 40% de la población quede exenta de este mismo pago, entre otros beneficios para la población”.

“Conseguimos beneficios que si no hubiéramos estado en condiciones de negociar, de platicar, no se hubiesen conseguido y de todas maneras se hubiera aprobado, esa fue la razón principal por la que apoyamos el paquete fiscal, porque de los males teníamos que buscar que sea el menor y de mayor beneficio para mayor número de ciudadano”, puntualizó.

Por otra parte, precisó “me extraña de manera personal la actitud asumida por el presidente estatal de mi partido, al decir que desconocía estos trabajos, cuando en conjunto estuvimos realizando muchos de estos ejercicios, estaba enterado”.

Le dio seguimiento

Castillo Ruz afirmó que el presidente estatal del PRI le dio seguimiento a este trabajo del Congreso con los diputados y, “es importante decirlo, tuvo la oportunidad de sentarse con nosotros antes de tomar decisiones contrarias y al analizar con su equipo de trabajo ese paquete fiscal, dio el aval en el sentido de que se veía bien lo trabajado, porque no había de donde buscarle para poder bajarle”.

“Lo que no se vale del presidente, es que vemos por los medios de comunicación, otra actitud primero queda de acuerdo con nosotros, ofrece todo su respaldo y, luego vemos que no solo nos miente, sino que también miente a los alcaldes, a la sociedad, porque es una gran irresponsabilidad tomar las cosas solamente por cuestión partidista sin pensar en la sociedad yucateca, primero están los ciudadanos, primero Yucatán y tenemos un compromiso con cada votante”, indicó.

Por eso pidió la renuncia de su dirigente estatal, “me siento consternado por la actitud del presidente del PRI estatal, porque una cosa trató con nosotros del presupuesto y luego sale y cambia de actitud, eso no se vale, tampoco lo vamos a aceptar, exijo la separación de cargo de Francisco Torres como presidente”.

Lila Frías declaró que como priista, integrante de la bancada y secretaria general de su partido, le resulta muy penoso lo que sucede entre la relación de la dirigencia estatal del PRI y la bancada de ese partido.

“En ese sentido quiero retomar lo que han platicado, soy miembro de la comisión de presupuesto y desde hace varias semanas hemos trabajado con propuestas, acuerdos, siempre abiertos al consenso con nuestro partido, a la inclusión y como secretaria general, aunque no hemos sentido la inclusión en el comité estatal, pero nos hemos mantenido en la apertura”, manifestó.

Recordó que dialogaron con Francisco Torres horas antes de que se dictaminara el paquete fiscal, “y todavía retumba en mi cabeza sus palabras: ‘apoyaré la decisión que hemos tomado en conjunto y la decisión de la bancada priista’, por eso desconozco los intereses que hay detrás de este cambio en su actitud, lamento mucho el engaño, la traición que hoy los diputados estamos viviendo de parte del presidente del PRI”.

“Ese no es el PRI que hoy queremos construir, no representa el trabajo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura, es penoso nos sentimos traicionados en los acuerdos y también dudamos y ya no entendemos cuales son los intereses que están detrás de todo esto”, remarcó.

Por la mañana, luego de entregar sus propuestas en el Poder Legislativo para cambiar el paquete fiscal del gobierno del Estado a ejercer en 2020, Francisco Torres advirtió que en caso de no ser incluido y de aprobarse el derecho sobre seguridad, promoverán amparos colectivos contra esta medida y, aseguró que los ganarían.

Torres Rivas y Francisco Rosas Villavicencio, dirigente estatal del PT, encabezaron ayer la comisión de poco más de 10 personas que incluyeron líderes del transporte de carga, la Untrac y alcaldes que acudieron a manifestarse en contra del paquete fiscal en el Congreso y como parte del movimiento fueron recibidos para escuchar sus peticiones.

Desde antes de las nueve de la mañana los transportistas y militantes del PT acudieron al Congreso a protestar antes de iniciarse la sesión en la que se aprobó el paquete fiscal, y luego se sumaron los alcaldes del PRI, encabezados por Torres Rivas, quienes pedían ser atendidos por los diputados, así que los atendió Luis Borjas Romero, legislador del PRI, en su calidad de presidente de la Comisión de Atención Ciudadana.

Al concluir la reunión alrededor de las 11:15 horas, el diputado dijo que recibió las propuestas para cambiar el paquete fiscal retirando sobre todo el nuevo derecho de seguridad y aumento a otros, así como a diversos impuestos, aunque comentó que esto ya se había presentado en la comisión de presupuesto y no se aprobó, porque lamentablemente uno de sus compañeros priista Marco Rodríguez Ruz no asistió y era el voto que les faltaba para aprobarlo.

Francisco Torres Rivas declaró que la propuesta que entregaron contiene dos puntos principales con los que se evitaría los aumentos y nuevos derechos a cobrar, y son el reorientar el gasto público y poner a Yucatán en la Bolsa de Seguridad que existe en el país.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

En el Presupuesto de egresos se incluye una serie de gastos que pueden ser reducidos y redireccionados -como más tarde expuso Marco Rodríguez Ruz, diputado del PRI, en la sesión, pero fue rechazado-, para atender las demandas y necesidades de la entidad, sin aumentar cobros a la ciudadanía.

Para evitar el cobro de un nuevo derecho sobre seguridad, el exlegislador priista informó que a nivel nacional existe una Bolsa de Seguridad, donde te apoyan con gastos en este rubro y se puede inscribir a Yucatán para obtener por esa vía lo que se requiere para el mantenimiento de la tecnología en seguridad, por lo que se pretende crear este nuevo cobro.

El dirigente estatal del PRI apeló a que las otras fuerzas políticas del Congreso del Estado tomen conciencia de esta situación, lo entiendan y apoyen para evitar más y nuevos cobros a los yucatecos el próximo año.

“Por eso pedimos que en la sesión de hoy se decida regresar el paquete fiscal a comisiones para que se siga trabajando e incluyan su propuesta, y que se pase también a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, para que se analice el nuevo cobro sobre seguridad, que nosotros consideramos y sabemos es inconstitucional”.

Francisco Ruiz advirtió que en caso de que no se acepten sus propuestas y se apruebe el paquete fiscal con nuevos y aumentos a cobros de derechos e impuestos, procederían a organizar amparos colectivos contra el nuevo derecho de seguridad, entre otras medidas contra la ley de hacienda de hacienda que se aprobará.

El líder estatal del PRI así como los demás inconformes que protestaban en el Congreso comenzaron a retirarse alrededor de las 15 horas, y ya para cuando la sesión en la que se aprobó el paquete fiscal concluyó alrededor de las 17 horas, ya se habían retirado casi todos.

Comunicado PRI

El PRI, a través de su Comité Directivo Estatal, reiteró su rechazo a los impuestos aprobados ayer.

“Derecho de piso”

“Lamentamos profundamente la decisión asumida por la mayoría legislativa, a través de la cual, no solo se afecta la economía de las familias yucatecas, sino que se institucionaliza el llamado ‘derecho de piso’ con la aprobación del ‘derecho’ a la infraestructura existente en materia de seguridad pública, sobre el cual, reiteramos, trabajamos en la revisión de su constitucionalidad“.

El Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, a través de su Comité Directivo Estatal, reitera públicamente, y de manera enérgica, su rechazo a los nuevos impuestos aprobados esta tarde por la mayoría de los legisladores yucatecos en el Pleno del Congreso Estatal.

Los gobiernos priistas que antecedieron al gobierno actual, encabezado por Mauricio Vila, alcanzaron los márgenes de seguridad, de los que hoy goza el estado y presume la actual administración, aliándose con la población para crear un círculo virtuoso de confianza y colaboración, para preservar la seguridad y la paz social a la que estamos acostumbrados y que merecemos todos los yucatecos.

No cabe duda de que, ante la falta de capacidad de las autoridades estatales actuales, la principal afectada es la ciudadanía, razón por la cual reiteramos nuestro compromiso de encabezar las acciones civiles y legales para tratar de revertir esta decisión legislativa, que nace en el ejecutivo estatal y que sin duda afecta miles de familias yucatecas.

En cuanto a la actuación de nuestros legisladores, independientemente del motivo que definió su voto, reconocemos y respetamos su derecho a sufragar libremente, toda vez que han sido electos para representar, en el Congreso, los intereses de la ciudadanía, por lo que estamos ciertos de que será la propia gente, la encargada de juzgar su actuar en el trabajo legislativo y desde luego, el sentido de su voto esta tarde.

Finalmente queremos ser muy precisos, el presidente del Comité Directivo Estatal no faltó a ningún acuerdo con la bancada priista y, por el contrario, en todo momento ha sido garante de manera activa y propositiva, del trabajo de todos los priistas que ostentan un cargo de elección, y coadyuvante en agotar las instancias para construir; como hicimos el día de hoy, en el que propusimos puntualmente ante la comisión de Atención Ciudadana del Congreso Estatal, una alternativa distinta al paquete fiscal, en la que la ciudadanía no tuviera que pagar con nuevos gravámenes la ineficiencia y falta de sensibilidad del Gobierno de Mauricio Vila, mejorando la recaudación, accediendo a bolsas federales y redireccionando el gasto propuesto, que a todas luces no conoce de la austeridad que hoy exige la ciudadanía.

