Funcionarios reacios a colaborar con las inspecciones

La transparencia, muy difícil para los funcionarios

“El sindicato petrolero está renuente y se ha amparado de todas nuestras resoluciones, y lo peor es que los jueces de amparo le han dado la suspensión”, manifestó el comisionado presidente del INAI, doctor en Ciencias Políticas Francisco Javier Acuña Llamas.

“Los han tolerado y, si le dan la suspensión definitiva y no resuelven a fondo el amparo, no nos dan oportunidad de saber, como creemos, si estamos bien en el asunto o si, según ellos, los jueces pudieran tener una decisión diferente”.

¿Por qué no acepta de buena fe y voluntariamente la transparencia ese sindicato?

“Dostoyevski (psicólogo y periodista ruso) decía que la dosis de verdad que es capaz de soportar una persona es mínima, casi nula; no debería tener el menor temor, más bien parece que pudiera ser la rebeldía para no tolerar este tipo de prácticas inspectoras, prácticas de revisión por creer que con ello se favorece a dar precedentes, a ir más allá”, explicó. “Al resto de los sindicatos, aunque desde luego no lo comuniquen abiertamente, claro que les causan molestia, incomodidad los deberes de transparencia. Hay una especie de capricho de no aceptarlas”.

¿Cuánto impacto o desconfianza genera la descalificación del presidente López Obrador?

“Si se trata de un líder del tamaño del Presidente, claro que sus eventuales descalificaciones nos deben causar preocupación, pues sí afectan. No lo podemos ver como algo menor, lo hemos dicho los comisionados, no queremos subir a dirimir diferencias con él en los medios. Y como él ha dicho siempre ‘con todo respeto’, esa frase la usa para dar a entender que no quiere polemizar, así nosotros también, ‘con todo respeto’, no quisiéramos polemizar mediáticamente… mejor cuando nos vea y platiquemos le haremos saber directamente nuestras apreciaciones para que comprenda de mejor manera nuestro trabajo.

“Ojalá que esto sirva para que la gente use la vía del acceso a la información y los recursos. Lo que importa es que las instituciones están cumpliendo los deberes; el presidente de la República tiene un discurso tosco, distante y severamente crítico contra nosotros, pero en los hechos, en los meses de su gestión, al menos la mayoría de los secretarios de Estado y dependientes directos de ellos se han manifestado interesados en cumplir las resoluciones del INAI”, recalcó.— Joaquín Chan Caamal

“Eso demuestra que les importa mucho la transparencia, porque el presidente López Obrador prometió austeridad y lucha contra la corrupción, y no se puede lograr ni la austeridad ni la anticorrupción sin transparencia”.

Están de moda las renuncias en la administración de López Obrador, ¿el INAI está sólido, se dejará intimidar y presionar por él?

“Ya van siete meses de gobierno del presidente López Obrador y ya dijimos que no ha sido fácil la relación”, respondió. “Desde luego, nunca ha habido hasta ahora la menor intimidación ni el menor acto de amenaza de cualquier tipo, vamos a decir, de mensaje o señal que sea inadmisible, porque sería un quebranto a la autonomía de una institución que nació no para congraciarse con el poder Ejecutivo federal, sino precisamente para servir al estado mexicano desde su lógica de órbita competencial y naturalmente haciendo esta labor que es tan necesaria de acompañar procesos y procedimientos de apertura pública en todos los niveles”.

El doctor Acuña Llamas, quien fue entrevistado en las oficinas del Diario y lo acompañó el maestro Aldrin Martín Briceño Conrado, consejero presidente del Inaip estatal, consideró que 15 años es poco tiempo para arraigar nuevas conductas en el funcionario público y que se acostumbre a responder con la verdad al ciudadano de las preguntas directas y específicas que realiza por medio de los institutos estatales y el nacional.

Debe entender el servidor público que no es cuestión de gusto o de generosidad responder a los cuestionamientos sobre la gestión pública, es un derecho a saber, de que hay certidumbre en los servicios públicos que recibe, que es razonable, bueno, objetivo o malo el desempeño del funcionario y para que dimensione si le dieron gato por liebre.

Afirmó que las solicitudes de acceso a la información son una manifestación del derecho a saber de la gente, pero de cada 100 solicitudes de acceso a la información sólo 5 ó 6 se responden bien y el resto son con malas respuestas, insatisfactorias, vagas, huidizas, disuasivas y casi siempre para salir del apuro. Le contestan puras generalidades y salidas tangenciales al ciudadano y éste prosigue con tenacidad y recurre al Inaip o al INAI mediante recursos legales para que lo ayuden a obtener la información solicitada.

En este esquema de intervención, dice el doctor Acuña, el INAI y el Inaip se convierten en instituciones equilibristas porque equilibran el malestar del ciudadano que no halló lo que pidió y con el malestar del funcionario público que se molesta porque le tienen que decir que haga lo que debió hacer desde un principio.

Admite que todavía falta mucho a todos para tener una cultura del cumplimiento y mayor participación ciudadana para obtener información, pero es una experiencia que crece vertiginosamente por el uso de la tecnología.

El 90% de las solicitudes y recursos se realizan vía internet y por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero falta que las amas de casa, albañiles, jornaleros, ancianos olvidados en los asilos, niños que viven situación de calle realicen solicitudes de acceso a la información; cuando llegue ese momento se podrá decir que la transparencia alcanzó su máximo nivel de eficacia. La sociedad necesita tener un buen diagnóstico del país en general para una mejor convivencia humana.

También falta que todos los sujetos obligados a ser transparentes comprendan que estos institutos de la transparencia no nacieron para ser temidos ni para que sean punitivos, nacieron para que sean respetados no de manera solemne, sino que comprendan que su misión es necesaria y quien desacata sus resoluciones se burla del derecho de la población a recibir información nítida y de calidad; desde la primera oportunidad tiene que ser sancionada porque los ciudadanos necesitan estar bien informados con datos actualizados.

