Galardón en la ingeniería

“Me siento feliz y afortunado”, dice ganador de presea

Iván Eduardo Sánchez de la Cruz recibió ayer el Premio Proser 2021 como reconocimiento a su excelencia académica en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

El premio, que consistió en un reconocimiento grabado, $20,000 en efectivo y un apoyo de $30,000 para estudios de posgrado, se entregó en las instalaciones de Grupo Constructor Proser.

“Me siento demasiado feliz y afortunado, muy orgulloso de este logro”, declaró Iván Eduardo luego de recibir sus premios de manos de Enrique González Prieto, presidente del Consejo de Administración; Adriana Ancona Bouza, en representación de Carlos Ancona, socio de la empresa, y Mercedes Bates López, socia de la empresa.

“Este tipo de incentivos motiva a los estudiantes a que siempre busquen sobresalir y completar una parte más de su ciclo profesional. Esto ayuda a los alumnos a querer ser el mejor y los hace crecer profesionalmente en todos los aspectos”, indicó el joven, quien concluyó la carrera con un promedio de 94.57.

En entrevista previa, Iván Eduardo comentó que es una persona muy competitiva y a la que no le gusta el conformismo, aunque admitió que hubo momentos de la carrera en que pensó que no lograría ganar el premio, pues había mucha competencia en la escuela.

Iván Eduardo, quien luego de concluir la preparatoria dudó entre estudiar arquitectura o ingeniería civil, compartió que su gusto por la construcción data de cuando era niño y su madre le contaba que su abuelo, quien era contratista, trabajó en varias obras, entre ellas el Monumento a la Patria.

El acto lo encabezó Alejandra Ancona Bates, directora general de la empresa, quien recordó que el premio surgió con la intención de hacer un vínculo entre la universidad y Grupo Proser.

“Sabemos que no se puede hacer una buena constructora sin buenos ingenieros, y la manera de tener buenos ingenieros es teniendo una buena casa de estudios”.

Con el premio, dijo, se está promoviendo a la juventud con todos los valores que implica ser excelente.— Iván Canul Ek

“Esta excelencia que traducimos a la hora de hacer las obras con excelencia viene desde que tenemos que estudiar con excelencia, tenemos que ser los mejores desde un principio hasta el final, y esto es lo que estamos pretendiendo con el premio Proser”.

En su turno el director de la facultad, José Ángel Méndez Gamboa, felicitó al joven, pues no es fácil lograr un promedio de 94 en un programa de licenciatura y mucho menos en la Facultad de Ingeniería.

“El premio ha sido un aliciente muy grande para nuestros estudiantes. Muchos de ellos ven como una sana competencia lograr este reconocimiento por parte de la empresa”.

Asimismo, señaló que la facultad toma muy en serio el compromiso y que se puede demostrar con los resultados que la facultad ha tenido en su historia.

Por su parte, Enrique González Prieto felicitó al galardonado por su trabajo, estudio, empeño y esfuerzo por lograr la excelencia, sobre todo en épocas de Covid-19, en que todo es un poco más difícil.

“Si ganar el premio en épocas normales da trabajo, acá creo que un plus”, resaltó.

Al evento acudieron Maritza de Coss Gómez, secretaría académica de la Facultad de Ingeniería, además de Alma Eugenia de la Cruz Brito y Javier Alberto Sánchez Castro, padres del galardonado.

Emoción

“No me lo creía, quedé como ‘shockeado’, pero cuando lo asimilé, dije: lo logré”, señaló Iván Eduardo, quien se había trazado como meta obtener el premio.

El joven supo del galardón cuando fue reconocido como mejor promedio en el quinto semestre de la carrera y alguien le comentó del Premio Proser.

“Soy una persona muy competitiva, no me gusta el conformismo, me gusta esforzarme más y estar en constante mejora”, dice el joven, en entrevista con el Diario.

Iván admitió que luego de concluir la preparatoria tuvo dudas entre estudiar arquitectura o ingeniería civil, decidiéndose por la segunda, tras ver que en el programa de arquitectura había materias relacionadas con el arte, algo que no le llenaba.

Desde que su mamá le contaba que su abuelo, quien era contratista, trabajó en varias obras —entre ellas el Monumento a la Patria— fue sintiendo un especial gusto por la construcción.

Años después adquirió la costumbre, cada vez que descubría la construcción de un nuevo edificio o casa, regresar meses después para descubrir cómo había quedado.

Además, aseguró que desde niño tiene la habilidad de dibujar y gusto por las matemáticas. Todo eso lo fue guiando de algún modo a decidirse por ingeniería civil, carrera a la que tuvo que dedicarle horas extras y por la que sacrificó algunas reuniones con amigos.

“Siento que (el premio) es un logro muy importante para mí porque, si bien siempre supe que tenía la capacidad, no estaba seguro de lograrlo”.

Algo que hay que destacar, dijo la directora general de Proser, es que el premio sigue vigente. “Es algo que se sigue trabajando año tras año para que los que entran en la facultad lo vean como algo que los ayudará después de la carrera”.

“El premio, creemos que es una herramienta que servirá al momento de entrar en el mundo laboral. La verdad no es fácil el entorno de la construcción, no es una industria sencilla; es una industria compleja con muchos vaivenes, subidas y bajadas, y se necesita gente capaz de resolver”.

Premio Proser

El galardón fue instituido por el ingeniero Raúl Ancona Riestra (ya fallecido) hace 19 años, con el fin de reconocer al mejor estudiante de Ingeniería Civil de la Uady, su alma máter.

Gratitud

En entrevista con el Diario, Iván Eduardo Sánchez se dijo agradecido con todos los que hicieron posible el premio, empezando por su familia que siempre lo ha apoyado, la universidad y la empresa Proser.