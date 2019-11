Garantizan pagos del Isstey

Llaman a no caer en el engaño de pseudoabogados

El Isstey garantiza a sus derechohabientes pensionados y en activo el pago de todas sus prestaciones, incluidos el aguinaldo y los préstamos personales, afirma la directora de ese organismo, María Isabel Rodríguez Heredia.

En entrevista con el Diario, la funcionaria hace un llamado a los trabajadores del gobierno a no caer en el engaño y la manipulación de pseudoabogados que se aprovechan de la inconformidad por la finalización del pago extraordinario entregado a los jubilados, para generar inquietud y decir que los problemas del Instituto ponen en riesgo las prestaciones de los derechohabientes.

De acuerdo con María Isabel Rodríguez, este asunto se originó cuando en virtud de los ahorros logrados por la actual administración del Isstey, de más de 270 millones de pesos en menos de un año, el gobernador Mauricio Vila Dosal decidió entregar parte de esos ahorros a los pensionados y jubilados en un pago único, prorrateado de enero a octubre.

Nuestro problema fue no haber “bajado debidamente” la comunicación a los beneficiarios, explicándoles el origen y los motivos de ese pago, dice la funcionaria.

Confusión

Agrega que cuando este pago concluyó en octubre, muchos trabajadores consideraron que se les había descontado de su pensión, cuando en realidad era solo un apoyo extraordinario.

De aquí viene la confusión, pero si le explicas a la gente, ésta lo entiende y se siente tranquila, afirma.

¿No es paradójico repartir estos excedentes cuando la situación financiera del Isstey está terrible?, pregunta el Diario.

No hay que confundir las finanzas del Fondo de Pensiones con el ahorro en los gastos, responde la funcionaria. “En vez de gastar los ahorros en la remodelación del hotel, que ya se remodeló cien veces, decidimos gastar ese dinero en apoyar directamente el bolsillo de la gente y así lo vamos a hacer, porque son ingresos adicionales, de los que podemos disponer. En este caso, fue un mes de sueldo, repartido de enero a octubre, aunque no voy a decir que no cometimos errores de información al explicarlo”.

Pero, ¿por qué siguen las protestas?

Hay mucha desinformación, señala la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, presente también en la entrevista. Los inconformes, dice, oyen distintas versiones, incluso la idea de un plan para recortar las prestaciones y otras cosas que no son ciertas.

En este aspecto, María Isabel Rodríguez precisa que los aguinaldos y todos los pagos a los jubilados están garantizados al cien por ciento, como lo marca la ley. Ya se adelantó el 25 por ciento del aguinaldo de 40 días, para el Buen Fin, y el otro 75 por ciento se dará el 15 de diciembre, indica.

De acuerdo con la Licda. Fritz Sierra, en las protestas de los jubilados se oyen en el micrófono muchas cosas que son mentira y que sirven para aprovecharse de esas personas. En esas reuniones aparecen abogados que ofrecen sus servicios para interponer demandas contra la suspensión de ese pago extraordinario u otros supuestos recortes en el Isstey.

Detrás

¿Hay algún grupo identificado atrás?, pregunta el Diario.

Yo no identifico a nadie, responde la secretaria de Gobierno. Todos los inconformes que piden hablar conmigo llegan con información falsa: que les quitarán sus casas, sus préstamos personales y cosas así, dice. “Los jubilados son una población muy fácil de alarmar, pero cuando hablo con ellos les aseguro que sus pensiones, con todos sus aumentos, y demás prestaciones de ley están seguras”.

Añade que en el gobierno están conscientes de que necesitamos tener una mejor comunicación con ellos y darles información veraz, porque entre los inconformes, insiste, aparecen pseudoabogados pidiéndoles 500 pesos por meter un amparo y luego el 30 por ciento de su aguinaldo y algunos hasta les piden 15,000 pesos de honorarios por representarlos ante un problema que no existe. “Las reuniones de los jubilados se llenan de tarjetas de esos peudoabogados, que intentan aprovecharse de una inconformidad social para generar confusión”.

Según María Fritz, los jubilados inconformes pueden emprender las acciones legales que consideren, pero yo les pido, afirma, que no se dejen engañar, que se den cuenta de los intereses involucrados y que a río revuelto, ganancia de pescador. “Nosotros estamos obligados a atender sus dudas y yo no voy a cansarme de recibir a cuánto jubilado quiera verme”, puntualizó.

La mayoría de ellos, agrega, son gente buena, que merece su pensión y que entiende cuando se le da información adecuada.

“Gachupines”

Sobre este asunto, el viernes un grupo de personas que dijeron ser jubiladas del Isstey entregó en la recepción del Diario un escrito en el que se opone a la desaparición del bono de cesantía y a otros cambios en la ley de ese instituto y revela que, según publicaciones en Facebook, detrás del despacho actuarial autor de las proyecciones financieras del Isstey, están “dos funcionarios del gobierno de España”, que pertenecen a SOCIEUX+EU Expertise on Social Protection, Labour and Employment.

‘Uno de esos “funcionarios”, Emilio Ablanedo Reyes’, añade el escrito, informa en Facebook de la asesoría que le está dando al Isstey y a otros organismos de pensiones en el país.

Según el documento, este organismo habría recomendado cambiar la ley del Isstey, para afectar los derechos de los trabajadores, y eso pasa, expresa, “cuando los gachupines gobiernan Yucatán”.

Firman el escrito, entre otras personas, Leiby del Socorro Santos Vázquez y Laura Escoffié.

En su página de internet, SOCIEUX informa que es un organismo de la Unión Europea, especializado “en apoyar a los países en su lucha contra la pobreza, la exclusión social, la vulnerabilidad y la desigualdad”.—HERNÁN CASARES CÁMARA.