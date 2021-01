Garantizan postulaciones

Partidos hablan de resolución en pro de indígenas

Las principales fuerzas políticas en el Estado ofrecen cumplir con designar candidatos de verdadero origen indígena en tres de los cinco distritos electorales federales de Yucatán.

En algunos casos, porque la gran mayoría de sus dirigentes es de origen maya, otros porque históricamente las comunidades indígenas han sido relegadas en lo político y en lo económico, y unos porque de antemano saben que si no lo hacen, las autoridades rechazarán a sus candidatos.

Ayer informamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf o Trife) resolvió modificar un acuerdo del Instituto Electoral Nacional (INE) para obligar a los partidos a designar candidatos de origen indígena en por lo menos 21 distritos electorales federales.

Tres de ellos corresponden a Yucatán. Son los distritos 01, 02 y 05, con sedes en Progreso, Valladolid y Ticul, respectivamente.

Esto se confirmó con protestas de comunidades indígenas de la entidad que exigen el cumplimiento de esta disposición.

El Diario buscó a los dirigentes de las principales fuerzas políticas del Estado para que opinen sobre esta disposición de designar candidatos de origen indígena a diputados federales, sobre todo en el caso del PAN, donde ya se hablaba de candidatos que no cumplen con esta disposición, como el expriista Liborio Vidal Aguilar.

El PAN

Asís Cano Cetina, presidente estatal de Acción Nacional, sin tocar el tema del expriista, respondió lo siguiente:

“En el PAN hemos respetado siempre las leyes electorales, incluidas las que establecen la obligación de postular candidatos indígenas en los distritos federales designados para ello. En este proceso electoral no será la excepción”.

El dirigente añadió que, según el acuerdo emitido por el INE, los partidos políticos deberán presentar candidatos de extracción indígena en 21 de los 28 distritos electorales federales destinados para ello, con la consigna que en Yucatán se cumpla con esto en los distritos 01, 02 y 05 federales, proclamando su autoadscripción como representantes de un grupo o núcleo indígena.

De igual forma, recordó, el INE emitió una serie de criterios para que se acredite el vínculo efectivo con la autoadscripción.

Ese vínculo efectivo, de manera ejemplificativa y enunciativa, mas no limitativa, deberá acreditarse con las constancias que permitan verificar lo siguiente:

a) Ser originario o descendiente de la comunidad y contar con elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario.

b) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñados cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que busca ser postulado.

c) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar esas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que espera postular.

d) Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.

En el caso del PAN en Yucatán, Cano Cetina dijo que “todos los aspirantes que pretendan participar en el proceso interno de selección de candidaturas a diputaciones federales deberán cumplir con la normatividad de nuestros reglamentos y el estatuto, así como con las disposiciones que marca la ley y los acuerdos emitidos por las autoridades electorales, sin distinción alguna”.

“En cuanto a los distritos locales, el Congreso del Estado realizó el año pasado reformas a la ley electoral, y el Iepac emitió recientemente lineamientos para garantizar la paridad de género en todas las candidaturas, así como acciones afirmativas para candidaturas indígenas”, dijo.

“Por tanto, todos los candidatos del PAN en Yucatán observarán y cumplirán todas las disposiciones legales que garanticen esas acciones previstas en la ley”.

El PRI

Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI, declaró que en su partido “estamos comprometidos con la legalidad y la transparencia de los procesos electorales, valores que además fortalecen a nuestra democracia”.

“La inclusión de los pueblos originarios, la participación de la mujer, de los jóvenes, de los grupos vulnerables, ha sido compromiso de nuestro partido y, como siempre, sin lugar a duda cumpliremos la ley y los acuerdos establecidos”.

Para el dirigente priista, esto no afecta sus planes, porque “como dijimos desde el inicio de nuestra gestión al frente del PRI estatal, nuestros abanderados serán aquellos que se identifican con la sociedad y representen sus causas y banderas”.

“En ese contexto no lo vemos como una afectación, sino una oportunidad para impulsar a quienes reúnan los requisitos legales establecidos en estos acuerdos, y consideramos que precisamente por ese arraigo social tendrán mayor cercanía en su comunidad”.

Torres Rivas añadió que esto aplicará igual para las diputaciones locales de los distritos 11, 12, 13 y el 14.

Además, refirió, tienen el compromiso de respetar las disposiciones en materia de equidad de género, ya que “insisto, en el PRI estamos comprometidos con la legalidad y la democracia; cumpliremos, como siempre lo hacemos, con los acuerdos y las disposiciones de nuestras autoridades electorales”.

El PRD

Luis Manzanero Villanueva, líder estatal perredista, señaló que de por sí “Yucatán es fundamentalmente indígena, nuestra cultura maya no solo es un orgullo de los yucatecos, sino uno de los principales valores de nuestras tierras”.

El dirigente del partido del Sol Azteca comentó que incluso “el turismo, nuestras tradiciones, nuestra cultura, son parte vital de las actividades económicas y sociales de Yucatán, el mundo conoce nuestras tierras por nuestro origen maya”.

“En tal sentido, garantizar la representación de nuestra etnia maya en los espacios de gobierno y en las legislaturas no solo es un derecho, sino es un acto ineludible de justicia”, aseguró.

“La gran mayoría de nuestros dirigentes en el PRD es de origen maya, todos nuestros alcaldes y ediles, todos nuestros dirigentes de los municipios”.

Podemos afirmar que el PRD es orgullosamente maya. No solo estamos de acuerdo con que los partidos y las autoridades electorales respeten los espacios asignados a nuestro pueblo indígena, sino que estaremos atentos para garantizar que se respeten”, puntualizó.

Partido Verde

Harry Rodríguez Botello Fierro, dirigente estatal del PVEM, manifestó que en ese partido siempre apoyarán la libre expresión, la manifestación de ideas y sobre todo las disposiciones que establecen las autoridades.

“(Respecto a) La postulación de candidatos indígenas en los 28 distritos en el país que designó el INE, como de auto adscripción indígena, siempre estaremos de acuerdo con el apoyo de absolutamente todos los grupos vulnerables”, comentó.

“Lo que sí es importante dejar en claro es que como partido político estamos siempre obligados a cumplir con los lineamientos que los institutos electorales, tanto local como federal, nos mandaten”.

“Es por lo anterior que una vez aprobado el dictamen con estos lineamientos en la sesión de Consejo General del próximo 15 de enero, sabremos cuáles son los requisitos para el registro y por supuesto que los cumpliremos a cabalidad”.

“Es tan claro que el partido que no cumpla con los requisitos de registro, no solo en este tema sino en todos, el instituto haría las observaciones necesarias y en su caso no procedería el registro”, advirtió.

Morenista

Mario Mex Albornoz, presidente estatal del partido Morena, habló de las movilizaciones recientes.

“Si se trata de protestas legítimas; es decir, que realmente abanderen causas de las comunidades indígenas en Yucatán, adelante, son totalmente válidas, incluso necesarias para que se pueda expresar por ese medio la voz de las comunidades que históricamente han sido marginadas, relegadas del poder político y económico”.

En su opinión, todo sería cuestión de revisar esas protestas. Si están en ese término legítimo y legal, Morena lo ve con buenos ojos.

Sobre el tema de los municipios y los distritos, Mex Albornoz dijo que en su partido están precisamente en el tema de elaborar la protesta de paridad de género y de incluir los elementos de carácter indígena en sus propuestas para las diputaciones locales y alcaldías.

“En lo federal, están dadas las condiciones para que haya participación indígena, igual que en 2018, cuando al menos uno o dos de nuestros candidatos se manifestaban de origen indígena, y creo que están dadas las condiciones para que así sea también en esta ocasión”, afirmó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA