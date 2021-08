Genera más tranquilidad

Aplican segundas dosis de la vacuna contra el Covid-19

A pesar de que ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, Miguel Jardón estaba nervioso cuando acudió al módulo de Villa Palmira a recibir la segunda.

Miguel fue una de las personas de 40 a 49 años nacidas en mayo y junio que ayer acudieron a recibir la segunda dosis del biológico de AstraZeneca.

“¿A quién le gusta que lo vacunen? No duele, es solo un piquetito, pero a quién le gusta”, dijo, luego de salir del centro ya relajado.

“Yo tenía miedo que me dé (Covid-19) antes de recibir la vacuna. Ahorita me siento más seguro, y si es que me da, no va a ser tanto”, reconoció Miguel, quien perdió a dos tíos (uno de Toluca y otro de Mérida) por la enfermedad.

“Hasta ahorita, nosotros ya la libramos, pero no sabemos cómo va a seguir esto y por eso es importante venir a vacunarse, y decirle a la gente que no va a pasarle nada, y que no crean las falacias contra la vacuna, a lo mucho un calenturita y además, no te está costando nada”, indicó.

Más tranquila

Leydi Pech igual reconoció estar más tranquila ahora que ya tiene las dos dosis.

“Sabemos que es para el bien de nosotros y de todas las personas, y ahora con la vacuna tenemos un poco más de tranquilidad en ese aspecto. Esto nos beneficia”, indicó la mujer, quien no pensó que la pandemia se prolongara tanto.

“Creo que nadie lo imaginó. Esto solo Dios sabe lo qué va a pasar, a nosotros nos corresponde seguir cuidándonos”, dijo Leydi, una de las tantas personas que han padecido la enfermedad.

“En la casa sí nos dio a todos, mi esposo aínas se muere, pero por la gracia de Dios vencimos eso, mi esposo sobre todo que aínas se nos va; él ya tiene sus dos vacunas. La que sí se nos fue, fue mi suegra, pero porque ella era diabética”, dijo.

Rocío Balam también indicó sentirse bien luego de recibir la segunda dosis de la vacuna.

“Gracias a Dios no he tenido ningún tipo de síntomas ni reacción por la vacuna, y el trato de las personas muy bien”, dijo la mujer, quien en la primera dosis experimentó un poco de dolor en el brazo.

Roció igual señaló que no pensó que la pandemia dure tanto. “Es algo que nadie esperaba, y esperemos que mejore. Ahora con ayuda de la vacuna, creemos que debe aminorar”, indicó.

Hoy domingo, será el turno de los nacidos en julio y agosto, y mañana a los de septiembre y octubre.

Como hemos informado, además del módulo de Villa Palmira también se han habilitado el Centro Siglo XXI, el deportivo Kukulcán, el Hospital Regional Militar de Especialidades, la Escuela Superior de Artes de Yucatán y la Base Aérea No. 8. Es importante llevar el comprobante de la primera aplicación de la vacuna y presentar una identificación oficial. El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde.— Jorge IVÁN CANUL EK

Vacunación Mérida

Ayer las personas de 40 a 49 años nacidas en mayo y junio recibieron la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Por fechas

Hoy domingo, será el turno de los nacidos en julio y agosto, y mañana a los de septiembre y octubre.

Comprobantes

Para recibir la vacuna contra el Covid-19 es importante llevar el comprobante de la primera aplicación de la vacuna y presentar una identificación oficial. El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde.