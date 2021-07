Gestiones contra el alza a la tortilla en Yucatán

Insisten en que es desproporcionado ese incremento

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) tratará de frenar, por todos los medios, el alza en el precio de la tortilla porque es injustificado, manifestó su presidente en Yucatán, Jorge Cardeña Licona.

“A río revuelto, ganancia de pescadores... Muchos ya están lucrando con la pandemia”, subrayó el dirigente al referirse a los aumentos que ya aplica buena parte de las tortillerías.

Indicó que el presidente de la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla ni siquiera tiene local para sesionar y la Canacope le ha facilitado un espacio para las reuniones en las que debe tomar acuerdos con sus agremiados. Sin embargo, ese dirigente “dejó de hablar con nosotros” después de una visita de su líder nacional.

“Está aferrado a que el kilo de tortilla en Yucatán se venda a 23 ó 24 pesos”, apuntó. “Alega que es por un aumento en el costo de los insumos, pero vemos que no es así”.

Jorge Cardeña añadió que los dos insumos principales de las tortillerías son el maíz y el gas LP, y basta ver los números para darse cuenta de que la situación que plantean los molineros no se ajusta a la realidad.

Añadió que, si bien es cierto que en el gas se han presentado variaciones en los tanques de uso doméstico, en los depósitos estacionarios —que utilizan las tortillerías— es mucho menor la afectación porque el kilo de combustible es un poco más barato que en las demás presentaciones.

“El kilo de gas para tanque estacionario cuesta $12.90, o $14.58 siendo muy caro”, abundó. “En cambio, llenar un tanque de 30 kilos cuesta $772 ($25.7 el kilo), u $816 ($27.2 el kilo) siendo caro”.

“Llenar un tanque de 20 kilos le cuesta a cualquier vecino $514 ($25.7 el kilo) muy barato y $544.40 ($27.2) muy caro. El tanque de 45 kilogramos, otro que ya se está manejando, se llena con $1,158.30 o con $1,224.90 siendo muy caro (los precios por kilo son idénticos a los del tanque de 30)”.

El presidente de la Canacope en Yucatán recalcó que las tortillerías utilizan tanques estacionarios y, por tanto, invierten en gas menos de lo que argumentan.

Si se tomara como válido ese argumento, apuntó, entonces las panaderías estuvieran en igual situación y no es así, porque el precio del pan francés y otros se mantiene sin cambios.

Reiteró que no hay elementos para subirle tres precios a la tortilla y también consideró que detrás de las pretensiones de la Cámara de Molineros podría estar un problema de grupos.

“Tiene muy poca gente. Por el otro lado está la Asociación de Molineros (Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Yucatán). No se pueden ver, se agarran a trancazos. Ya tuve pláticas con ellos (por el tema de la tortilla), pero no se bajan de su caballo”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

La tortilla Posición

El líder de la Canacope insiste en que no se justifica el aumento al precio de la tortilla.

Un ejemplo

Jorge Cardeña Licona cita el caso de un molino en la colonia Melitón Salazar, en el Sur, que vende el kilo del alimento a 24 ó 25 pesos.

Caso real

Para reforzar su afirmación menciona un ejemplo: en la tienda de su propiedad vende el kilo de tortilla a 20 pesos, cuatro o cinco pesos menos que el precio que han fijado los molineros. Su proveedor le entrega el producto a $13 el kilo, es decir, le permite un margen de ganancia de 7 pesos.

“Falsedad”

“Allí te das cuenta de la falsedad, porque si al señor que me da la tortilla a $13 no le conviene este precio ya me lo hubiera dicho”.