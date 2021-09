Gestiones para internet escolar

Planteamientos a la Segey de quejas sobre los servicios

El lunes 6 empezarán las clases del ciclo escolar 2021-2022 de educación básica en Yucatán en la modalidad presencial, tutorial y en línea, por lo que todavía hay dudas entre los docentes y padres de familia, principalmente porque las escuelas públicas no cuentan con el servicio de internet.

Se remitió una serie de preguntas a la Secretaría de Educación del Estado (Segey) y muchas no las respondió con claridad ni contundencia. A manera de respuesta envió el siguiente escrito:

“El Regreso Seguro a Clases #EsResponsabilidadDeTodos, por eso la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), en coordinación con las dependencias estatales, representantes de docentes, padres de familia, sindicatos y expertos diseñó el protocolo, con base en el documento que emitió la Federación, en el que se establece el modelo híbrido y voluntario de clases presenciales y no presenciales.

“En las presenciales los alumnos acuden a clases y los días que no asisten harán tareas y podrán complementar su educación en línea o por televisión.

“En las no presenciales pueden optar por la orientación guiada a tutores y la educación en línea.

“La orientación guiada a tutores es una opción en la que los docentes trabajan directamente con las madres, padres y tutores en tiempos y horas específicos para que ellos vigilen que el estudiante realiza la tarea.

“La educación en línea considera que si la escuela y el estudiante cuentan con conectividad habrá clases en vivo, en caso de que no, se usarán las plataformas como en el ciclo escolar pasado.

“El gobierno del Estado se encuentra realizando gestiones para aumentar el número de escuelas que cuentan con internet para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Sin embargo, es importante recordar que durante el ciclo escolar 2020-2021 en Yucatán y en todo el país se logró continuar con la enseñanza a través de diversos canales.

“Las niñas, niños y jóvenes de Yucatán cuentan con opciones para continuar con su formación académica, más allá de si la institución cuenta con internet o no.

“Así, prevalece el principio del derecho a la educación que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

Las preguntas que se formuló al gobierno estatal y a la Segey fueron: ¿Cuántas escuelas hay por niveles en el estado y de ellas, cuántas cuentan con servicio de internet regular?

De las que no tienen, ¿cómo se les dotará de internet, lo pagará la Segey o dependerá de maestros y padres de familia? ¿Por qué? ¿Qué sucederá en las comunidades o colonias donde los papás no puedan pagarlo o no quieran alegando que la educación debe ser gratuita?— Joaquín Chan Caamal

Yucatán Educación

A continuación se enlistan otras de las preguntas enviadas a la Segey.

Infraestructura

¿Cuánto costaría dotar de internet a una escuela primaria de seis salones? Por ejemplo, ¿se necesitan enrutadores, cuántos, cuál sería el costo de instalación y el pago mensual? ¿Daría marcha atrás en el plan de regreso a clases presenciales si más de la mitad de los representantes de alumnos prefiere clases virtuales? ¿Hay algún porcentaje previsto para cambiar las medidas?, preguntó el Diario a la dependencia.