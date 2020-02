Gobierno estatal y Comuna apoyan el paro femenino

Respaldo oficial

Mientras en el sector privado aún no definen su postura en torno a la convocatoria de #UnDiaSinNosotras, el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida manifestaron no sólo su apoyo, sino hasta facilidades; solo piden que sea en forma responsable y pacífica, sobre todo en el caso de la administración estatal, donde hay servicios que no se pueden suspender.

“Como Ayuntamiento nos hemos sumado a esta convocatoria de #UnDiaSinNosotras, tenemos alrededor de 2,500 mujeres trabajando y no queremos que por algún tema burocrático o administrativo se les pueda limitar su participación. Hemos dado todas las facilidades para que se pueda hacer”, puntualizó el alcalde Renán Barrera Concha.

En el gobierno del Estado expresaron que éste está comprometido con el empoderamiento de las mujeres y el combate frontal a la violencia contra ellas, por ese motivo le dan la bienvenida a todas las iniciativas ciudadanas que, en forma responsable y pacífica, vayan en este sentido y fortalezcan estos objetivos.

El que aún no define su postura respecto a esta convocatoria es el sector privado, al menos así lo manifestaron en la Coparmex-Mérida, y el líder de la Cámara de Comercio de Mérida, Michel Salum Francis, se disculpó por no que no puede opinar, ya que se encuentra fuera de la ciudad.

Ayer informamos que gobiernos, ayuntamientos, universidades y agrupaciones civiles de al menos ocho estados del país ya confirmaron su apoyo a la protesta nacional #UnDíaSinNosotras, el lunes 9 de marzo próximo, para que niñas y mujeres no asistan a centros escolares y laborales, además de no adquirir servicios, a fin de hacer notar su importancia y protestar contra la violencia de genero.

Al respecto, se informó que en esta administración estatal laboran miles de mujeres, que realizan tareas esenciales y de importancia vital en servicios y derechos básicos, como la salud, educación y seguridad de los yucatecos.

El trabajo de maestras, doctoras y enfermeras y agentes de policía, entre otros, es imprescindible para nuestra sociedad.

Por ese motivo, se informó que en el gobierno del Estado se está diseñando un plan para prestarles facilidades a las colaboradoras del Ejecutivo estatal que quieran participar en la iniciativa “Un día sin nosotras” y que laboren en actividades cuyas tareas así lo permitan y no ponga en riesgo áreas primordiales como la salud, sobre todo quienes atienden a los grupos más vulnerables; la educación y seguridad de los niños y jóvenes y la seguridad pública de todos.

El alcalde dijo que el Ayuntamiento apoya este movimiento, pero desde luego hay áreas muy sensibles donde trabajan mujeres e irán redoblando esfuerzos para que no dejen de funcionar, “pero sí estamos apoyando que se pueda dar este evento y como Ayuntamiento nos sumamos a éste”.

También señaló que tienen algunos casos donde es necesaria la presencia de la mujer, y desde luego es voluntario, y no es que se dé el día en automático, “pero también está considerándose y lo que no queremos también es que se puedan detener servicios, entonces se harán guardias y rondas para apoyar a quienes quieran sumarse sin dejar de tener o prestar los servicios adecuados”.

En apoyo a este movimiento el jueves pasado la Comuna giró un oficio firmado por el alcalde, en el cual manifiesta su apoyo para que las mujeres que laboran en ese órgano de gobierno y quieran sumarse a la protesta, lo hagan sin repercusiones administrativas.

“Hemos visto la convocatoria que hay y creo que siempre, en un contexto nacional donde hay un señalamiento, una coyuntura demasiado clara de una necesidad de generar alianzas, políticas públicas y asignar más presupuestos, de reconocer un diagnóstico que tenemos y vemos y padecemos todos los días en las noticias, que tiene que ver con cada vez mayor cantidad de feminicidios, casos muy tristes y lamentables como el de la niña Fátima que pasó recientemente deben de alertarnos a todos”, indicó.

Barrera Concha añadió que deben como gobierno apoyar, en la medida de sus posibilidades, cualquier tipo de causa que busque visibilizar este problema y sensibilizar a los gobiernos, para que tengan cada vez mayores estrategias para evitar y sancionar cuando se den estos casos.

En el caso del Ayuntamiento, el primer regidor declaró que tienen acciones muy concretas en el Instituto Municipal de la Mujer: “Somos de los pocos ayuntamientos del país que tiene políticas públicas dirigidas, precisamente, no solo a cuidarlas en el tema de violencia intrafamiliar, sino también a evitar que se pueda lograr. Estamos dando una serie de capacitaciones y cursos, entrando a las escuelas, inauguramos el refugio en la zona sur de Mérida y estamos cada vez con mayor resultado en las estrategias”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

