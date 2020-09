Gobierno señala bondades de Plan de Mejora para la Movilidad

“Lugar seguro para los yucatecos”

Ayer entró en funcionamiento el Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida, por lo que ahora este punto de la ciudad cuenta con las condiciones para lograr ese objetivo y que peatones, usuarios del transporte público, comerciantes, prestadores de servicios, compradores y visitantes puedan seguir las medidas de prevención y evitar contagios de Covid-19, se informa en un comunicado.

Como parte de las acciones incluidas dentro de este Plan de Mejora de Movilidad, ayer comenzaron a funcionar las nuevas áreas de ascenso y descenso del transporte público, con unas calles de distancia, a fin de evitar que los pasajeros suban y bajen en el mismo sitio.

Para ello, se explica, se seleccionaron aceras más anchas y que no estén cerca de grandes comercios, para evitar que los usuarios queden al paso de clientes, y se asignó un número a cada ruta para facilitar la ubicación de su nuevo paradero.

“De igual manera, conforme a lo dispuesto en este esquema, personal del gobierno del estado comenzó con la colocación de macetas para ampliar el espacio peatonal ampliado en las vialidades de esta zona de la ciudad, a fin de evitar la concentración de gente y reducir riesgos de contagios entre las personas que caminan por estas calles”.

De manera gradual, se añade, se estarán colocando alrededor de 2,000 macetas diseñadas para alojar árboles de diferentes variedades para delimitar la ampliación de espacios peatonales en 36 vialidades incluidas en el polígono delimitado por las calles 66 al poniente, 57 al norte, 52 al oriente y 67 al sur del Centro Histórico, alrededor de las cuales se reubicarán las zonas de ascenso y descenso y donde también se restringirá el acceso a vehículos particulares para permitir el libre flujo de los autobuses de transporte.

Estas acciones, junto con los trabajos de mejora de cruceros y accesibilidad universal, se realizan a fin de que el Centro Histórico de la capital yucateca se convierta en un sitio donde sea posible respetar las medidas sanitarias y con espacios que sean seguros para quienes día con día acuden a este punto de la ciudad, se agrega en el comunicado.

“Desde hace más de 10 días, trabajadores del gobierno del estado iniciaron una intensa campaña de difusión para informar a la ciudadanía sobre los cambios en las nuevas zonas de ascenso y descenso del servicio de transporte público y otras modificaciones a la movilidad en el Centro Histórico de Mérida, dentro del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para esta zona de la urbe, el cual se comenzó aplicar ayer para seguir protegiendo la salud de los yucatecos frente al coronavirus”.

“Un total de 250 empleados del gobierno estatal se desplegaron por diversas calles del centro de la capital yucateca para proporcionar los datos necesarios para los ciudadanos y se instalaron 24 murales y mapas en diferentes puntos, los cuales contienen la reubicación de las zonas de ascenso y descenso de las rutas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros. Además, se establecieron 10 módulos para orientar de manera directa a los usuarios que se acercan a preguntar sobre el nuevo Plan de Movilidad”.

Todo el personal que se dispuso para ofrecer información a los yucatecos, se afirma, estuvieron plenamente identificados con chalecos verdes y la leyenda: “¿Te ayudo con tu ruta? Pregúntame”, quienes además de responder a las principales dudas de los usuarios, también repartieron trípticos sobre el Plan.

“Buena información”

Al respecto, Yamili Hernández González, quien acude diariamente al Centro Histórico para tomar el transporte que la lleva a su centro de trabajo, dijo que la información que le han brindado “es muy buena, funcional y fácil de entender”.

“Me parecen muy buenas las medidas que ha implementado el gobierno del estado, pues nos han cambiado la mentalidad, por ejemplo, ahora ya sabemos que no debemos estar cerca y además, con la difusión de información en medios de comunicación, también, aunque uno no quiera o no crea en esta pandemia, hoy en día los ciudadanos están aplicando las medidas como el uso del cubrebocas y gel antibacterial, que ya son parte de nosotros”, aseguró.

En cuanto a la reubicación de paraderos, la madre de familia indicó que para los yucatecos será cuestión de adaptación: “El ser humano se adapta a todo y creo que esto no nos va a afectar, si ya nos habíamos ubicado antes en otros paraderos, lo podemos hacer de nuevo, simplemente es propagar la información que nos brindan; por ejemplo, si una persona que vive cerca de mi casa no sabe dónde se encuentra su paradero, yo puedo explicarle. De hecho, cambios como éste son parte del crecimiento de una ciudad”, aseveró Yamili Hernández.

De igual manera, Brayan Alejandro Esquivel Caamal, joven que todos los días recorre las calles de este punto de la capital por razones laborales, se mostró entusiasta por este nuevo cambio ya que permitirá tener vialidades más libres.

“Me parece bien esta medida porque así evitamos más contagios. Tal vez pueda ser un poco más complicado para algunos, pero debemos entender que esto nos puede ayudar mucho en la salud de todas las personas”, externó.

Tras recibir información en el módulo de la Plaza Grande, Brayan indicó que acciones como esta permite que todos tengamos acceso a los datos para estar ubicados y no complicarnos, “por eso nos acercamos a ellos y nos explicaron muy bien, la señorita fue muy amable y nos orientó correctamente”.

“Yo les diría a los yucatecos que se cuiden mucho y sigan las medidas que han emitido las autoridades y si no saben dónde va a estar su paradero acérquense y tengan su folleto a la mano para ubicarse bien”, manifestó Esquivel Caamal.

El Plan de Mejora a la Movilidad Urbana tiene como principal objetivo evitar aglomeraciones en el Centro de la ciudad y prevenir los contagios de coronavirus, para lo cual las rutas que ofrecen servicio de transporte local y foráneo en la capital yucateca fueron reubicadas con el fin de disminuir la concentración de usuarios en paraderos de transporte público; incrementar la capacidad de las vialidades con un ajuste en el recorrido de las rutas de transporte público.

Al mismo tiempo, con esta acción se aumenta el espacio público para los peatones y de las filas de acceso a los comercios y servicios; se fortalecen las medidas sanitarias para evitar la transmisión de la enfermedad; y la implementación de mecanismos para la evaluación y seguimiento de las medidas implementadas.

Al hablar sobre la indispensable labor que realizan para tener informada a la ciudadanía, la brigadista Vanessa Brito Chan resaltó la gran participación e interés ciudadano que se ha obtenido de esta campaña, así como han podido hacer llegar la información sobre la reubicación de las nuevas zonas de ascenso y descenso con anticipación para que los usuarios del transporte no tengan contratiempos con el servicio.

“Estamos dando información a los ciudadanos sobre los nuevos paraderos y les explicamos que van a retirar del primer cuadro de la ciudad los camiones y serán reubicados en zonas de ascenso y descenso bien identificadas, con el objetivo de liberar el tránsito y mejorar el desplazamiento de los peatones para reducir el riesgo de contagio”, explicó.

Vanessa Brito señaló que lo más importante de esta campaña de información es que los usuarios de transporte sepan todo acerca de estos cambios que se realizan para cuidar de la salud de los yucatecos.

“Llevamos dos semanas brindando esta información a los ciudadanos, donde se les indica sobre estos nuevos cambios, les resaltamos que se designan zonas de ascenso y descenso distintas, es decir, que en un lugar van a bajar todos los usuarios y en otro lugar van a subir para evitar los amontonamientos de gente”, aseguró.

Como parte de los beneficios, este plan favorece para evitar que en la misma banqueta coincidan quienes esperan su transporte, peatones que pasan por la zona y personas que esperan su turno para acceder a un establecimiento, facilitando el flujo de peatones y reduciendo la exposición a posibles focos de contagio; a la par que con el ordenamiento de espacios peatonales facilita la implementación de medidas de prevención e higiene, explica el comunicado.

También, contribuye a reducir las velocidades de los vehículos y prevenir accidentes, lo que, a mediano plazo, también ayuda a reducir la carga de los servicios de salud; permite que las personas estén menos expuestas a emisiones de contaminantes lo que contribuye a cuidar su salud; así como también sirve para fortalecer los comercios de la zona porque al contar con un espacio más seguro, también se promueve la actividad comercial.

“Aunado a ello, también permite ahorrar tiempo a los ciudadanos porque se van a mejorar los tiempos de recorrido del transporte público, ya que las unidades de transporte no tienen que entrar a zonas que tradicionalmente presentan una alta concentración vehicular; se logra un Centro Histórico funcional, moderno y seguro; y el nuevo ajuste en el recorrido de las rutas de transporte público, genera ahorros de combustible que se traduce en menos emisiones contaminantes”.

Finalmente, se puntualiza, se atendió una sentida demanda de los ciudadanos que es reducir el ruido en el Centro Histórico y que se propicie el uso de modos de transporte más eficientes en consumo de energía y emisión de contaminantes.

