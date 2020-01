"Gobierno tenía las de perder": Canacintra sobre impuesto a la seguridad

MÉRIDA.- El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur, consideró que el desistimiento del gobierno del estado de cobrar el derecho a la infraestructura de seguridad en este año es que no quiso entrar en un pleito legal con el gobierno federal.

“Me parece correcto (su desistimiento) porque tenía las de perder”, enfatizó el líder empresarial.

Entrevistado sobre el anuncio que hizo hoy en la mañana el gobernador Mauricio Vila Dosal de que no cobrará el Impuesto en Materia de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública, Abraham Xacur dijo lo siguiente:

“Me parece que el gobierno del estado no quiso entrar en un pleito legal con el gobierno federal y me parece correcto, ya que tenía las de perder. No creo que la presión social o la amenaza de amparos haya influido porque era una decisión tomada y avalada por el Congreso del Estado”.