Acusan de falta de claridad al Poder Ejecutivo

“No es refinanciamiento”

En la sesión de comisiones en el Congreso, en la que se analizaría la modificación del contrato del Gran Museo del Mundo Maya, ayer de nuevo la discusión se centró en el punto de que el Ejecutivo insiste en negar la información que se le solicita, actuar con opacidad, pues en este caso solicitan el modelo del proyecto del contrato modificado para no caer en “sospechosismos”, como argumentaron diputados del PRI, PRD y Morena.

“Es un solo contrato, es el que firmó Ivonne Ortega Pacheco (entonces gobernadora) con la empresa Yaxché, al cual el gobernador pide autorización para modificarlo, para acabar el convenio y pagar solo las penalidades por terminar anticipadamente el convenio, no es refinanciamiento, es para acabar ese enorme daño que se hizo a los yucatecos, como se expone en un trabajo de investigación del Diario de Yucatán, esa obra convertida en elefante blanco”, dijo la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN.

Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano, dijo que hay muchas imprecisiones, por ejemplo no se está contratando a Banorte para un nuevo convenio, ese banco es acreedor de la empresa Yaxché, encargada de las operaciones del museo, con lo que se busca acabar anticipadamente el convenio y acordar pagos fijos anuales, que dejarían el ahorro de alrededor de 1,500 millones de pesos.

Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, donde se atendió esta iniciativa, informó que este dictamen esperan se pase para su discusión y votación final, a una sesión plenaria extraordinaria que se realizaría la próxima semana, no en la que se realizará hoy viernes.

La sesión se inició con un minuto de silencio en memoria de Marlene Catzín Cih, alcaldesa de Maxcanú, quien ayer por la mañana falleció al parecer víctima del Covid-19.

Para entrar al tema de la iniciativa del gobernador, Janice Escobedo dijo que al hacer un análisis de las respuestas a las preguntas su bancada enviadas por el Ejecutivo persisten dudas por resolver, como la duplicidad de funciones del Instituto de Museos y la Secretaría de la Cultura y las Artes para la administración del museo, porque si en un futuro se extingue el citado instituto cuestionó qué pasaría con el personal que labora ahí, pues están regidos por la Ley Federal del Trabajo y no la estatal, como los de Sedeculta.

Marcos Rodríguez Ruz reiteradamente dijo estar a favor del ahorro de recursos públicos, pero en su carácter de diputado, “no dejaré de investigar y analizar, porque hay opacidad en las respuestas y como integrantes del Congreso del Estado estamos obligados a revisar la información y que nos disipen las dudas”, por lo que pidió se leyera el documento enviado por la Consejería Jurídica.—David Domínguez

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, puntualizó “no hay voluntad de transparentar las cosas por parte del Ejecutivo y de dar la información a esta legislatura”, y argumentó que en una de las respuestas dice “no te puedo dar el contrato porque no me has autorizado para autorizar un nuevo contrato”.

De un vistazo

Negociación

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, expuso que el anteproyecto para modificar las cláusulas del contrato del Gran Museo del Mundo Maya ya ha sido negociado, porque la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado establece que esa documentación debe ser entregada previamente a la SAF, instancia que deberá entregar dicha información al Poder Legislativo, y es lo que no ha hecho el Ejecutivo.

Transparencia

También insistió el priista en que están a favor del ahorro en los recursos públicos, pero “este es un tema de transparencia y de cumplir la ley, por lo que tienen la obligación de darnos la información, ser de verdad transparentes”.