Alistan proyectos con inversión de $90 mil millones

Obras en ciernes

El gobernador Mauricio Vila Dosal informó a los socios de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Mérida los avances de varios proyectos en Yucatán, en los que se invierten alrededor de 90,000 millones de pesos, a pesar de la crisis que genera la pandemia de Covid-19.

Tres de los proyectos que tienen buenos avances son la ampliación del canal de navegación del puerto de altura, el nuevo aeropuerto de Mérida, así como la estación del Tren Maya y el parque de La Plancha.

También está a punto de concretarse el inicio de la construcción del Estadio Sostenible y la instalación del astillero de Fincantieri en Progreso, entre otros proyectos.

Vila Dosal asistió ayer por la tarde a la toma de compromiso de los integrantes de la Cámara de Comercio que encabeza Iván Rodríguez Gasque, y les tomó la protesta de rigor.

En su mensaje de 32 minutos dio detalles de los proyectos de inversión que están en marcha o que están a punto de cristalizar.

Asimismo, informó a los socios de esta organización que sus gestiones para la compra de vacunas contra el Covid-19 dieron fruto, pero depende del gobierno federal la llegada de las dosis porque el Ejecutivo federal es el que tiene el contrato de compra con el laboratorio Pfizer.

En una primera remesa surtirían 400,000 vacunas a Yucatán en abril y septiembre. Vila Dosal ya reunió a seis gobernadores para que compren en conjunto tres millones de vacunas , pero necesitan que el gobierno federal amplíe el contrato que tiene con Pfizer.

Respecto a los proyectos que gestiona está la ampliación del puerto de altura, donde se ampliaría el canal de navegación y dragado.

Hace tres semanas vinieron los secretarios de Hacienda y Marina para hablar de este proyecto, quizá en 15 días haya un acuerdo final y se informe de la fecha exacta de inicio de los trabajos.

La inversión será de la iniciativa privada con un cambio de esquema por la desincorporación de la API de la SCT y su incorporación a la Secretaría de Marina.

Terminal aérea

“Se ha hablado desde hace más de un año de la posible construcción de un nuevo aeropuerto en Mérida que sería con dinero de la iniciativa privada”, dijo el gobernador. “Quiero decirles que vemos con muy buenos ojos el nuevo aeropuerto, no porque no funcione el actual, que esté chico o feo, tenemos un aeropuerto muy bueno en Mérida, pero también es importante empezar a pensar en la Mérida y el Yucatán no de los próximos cinco y ocho años, sino de los próximos 30, 40 y 50 años”.

“Tenemos que empezar a pensar en otra infraestructura, por ello también se piensa en la ampliación del puerto de altura”.

“Lo más importante si se logra crear el nuevo aeropuerto, la ganancia que tendría Mérida, es quitar una barda de seis kilómetros de largo que ha sido el principal factor para que exista la zona de más alta marginación en la ciudad. Esa barda es el impedimento para la integración de la ciudad”.

“Es importante señalar que Mérida ganaría 600 hectáreas de terreno dentro de la ciudad, con lo que se podría frenar la expansión rápida horizontal que nos pone en apuros al Ayuntamiento y al gobierno para llevar todos los servicios”.

“En Mérida no hay ningún factor que limite este crecimiento urbano, en otras partes del mundo donde llegue el agua potable hasta allí crece la ciudad, aquí en cualquiera lugar haces un pozo y sigue creciendo, no hay un control de la mancha exponencial”.

El gobernador afirmó que este proyecto del aeropuerto está avanzando, no es oficial ni es un hecho, pero es importante que todos lo tengan en el radar.— Joaquín Chan

“Es momento de centrarnos todos en la situación actual que vivimos, una situación donde estamos en medio de una pandemia, con pérdida de empleos, reducciones presupuestales tanto para el gobierno estatal como para el Ayuntamiento de Mérida”.

“Hoy para lograr los grandes proyectos que transformen, que nos pongan a la vanguardia y que nos permita avanzar al Yucatán del futuro es trabajar de la mano entre el gobierno federal, estatal y municipal, y la iniciativa privada”.

Entre el recuento que hizo, Vila Dosal informó que el gobierno federal ya mandó 87,715 dosis de vacunas contra el Covid-19 al estado, ayer anunció la llegada de otras dos remesas en estos días: una de 9,000 vacunas de Pfizer y 32,000 de Sinovac, que serían para Tizimín y Maxcanú, entre otros municipios.

Mérida todavía no entra en el esquema de vacunación, aunque ya pidió al gobierno federal que inicie en las ciudades donde hay mayor contagio de coronavirus.

Después precisó que la organización, selección y aplicación de las dosis está a cargo de los servidores de la nación y del Ejército Mexicano, que cuida las vacunas. El gobierno estatal solo pone a disposición de ellos los edificios de los centros de salud y el personal de salud.

Ferrocarril Mérida

Otro tema de interés público del que informó el gobernador es la estación del Tren Maya en La Plancha.

Parque

Vila Dosal dijo que en la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador platicaron sobre el tema. Sin embargo, recalcó que tanto el alcalde Renán Barrera, quien estuvo en el evento de la Canaco, como él apoyan el proyecto de los vecinos que quieren un parque en ese terreno.

Terreno federal

“Queremos que se haga un parque, pero hay que entender que el terreno no es del gobierno del Estado ni del ayuntamiento, es del gobierno federal y tiene el uso de suelo para una central de trenes”, recalcó. “Lo que hemos platicado con el presidente es que queremos hacer una convocatoria, seguro nos apoyará la Uady, para hacer un concurso público donde participen los despachos que quieran, tanto locales, nacionales e internacionales, pero siempre tomando en cuenta las necesidades y deseos de los habitantes de la zona y de los meridanos”.

Chatarra

También pidió valorar si los meridanos quieren seguir teniendo un monte, un centro de depósito de chatarra en 22 hectáreas, o quieren tener un parque de 16 hectáreas que además estaría pagado por el Tren Maya así como una estación de tren muy bonita con todas las facilidades y servicios como las que están en otras partes del mundo.

Con doble beneficio

Mérida podría tener las dos cosas, la estación de trenes que quiere el gobierno federal, que es un proyecto muy bueno y ayudará a traer turistas de Quintana Roo, y que también haya un parque como el que quieren los vecinos de La Plancha. El único que tiene el dinero para realizar esas dos obras es el gobierno federal.