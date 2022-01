Atención médica en las comisarías de Mérida

Acercan servicios gratuitos en las ferias de salud

La salud de nuestras familias ha sido y será siempre una prioridad para el Ayuntamiento, así que en cumplimiento de nuestro compromiso de emprender acciones para mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, continuamos realizando con éxito programas como la “Feria de la Salud”, aseguró el alcalde Renán Barrera Concha.

“Este tipo de programas es posible gracias a la solidaridad de los meridanos, quienes con el cumplimiento oportuno de nuestras obligaciones fiscales permiten que trabajemos en mejores servicios para los habitantes del municipio”, indicó en un comunicado.

Desde temprana hora, ciudadanos procedentes de distintos puntos de la ciudad se dieron cita en la Plaza Grande para hacer uso de los servicios de detección de hipertensión, niveles de glucosa, consultas médicas y mastografías, entre otros.

El concejal indicó que con la aplicación de estos esquemas preventivos de salud, la Comuna coadyuva en la promoción de la detección temprana de algunas enfermedades, de ahí la importancia de que la comunidad haga uso de estos servicios gratuitos.

“Con las ‘Ferias de la Salud’, tanto en la Plaza Grande como en las comisarías, nuestro objetivo es crear la cultura de la prevención y detectar una patología que pueda ser atendida a tiempo”, dijo.

“A su vez, queremos que la gente cuide su salud y nosotros, como gobierno municipal, queremos coadyuvar, por eso hacemos mucho énfasis en que se acerquen a usar estos servicios médicos”, añadió.

La “Feria de la Salud”, recordó Barrera Concha, se realiza de manera quincenal en la Plaza Grande de 8 a 12:30 horas donde se brindan servicios gratuitos como consulta médica general, atención dental, nutrición, glucosa, detección de VIH, estudios de densitometría y psicología.

Se cuenta con la participación de las Direcciones de Policía Municipal, Desarrollo Social y el Instituto Municipal de la Mujer, así como de las asociaciones Vida y Familia de Yucatán (Vifac) y Ópticas Rochar.

En las comisarías se realizan los lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 13 horas, dando como servicio adicional la aplicación de vacuna antirrábica canina y felina.

Los ciudadanos que se dieron cita a la Plaza Grande agradecieron al Ayuntamiento de Mérida y expresaron que con la realización de este programa de salud, el alcalde demuestra ser una autoridad interesada en atender el bienestar de toda la población.

“Es la primera vez que hago uso de este servicio y me sorprendió la calidad de atención que se nos brinda, sobre todo porque es algo que ayuda mucho a la población que no tiene la posibilidad económica o el tiempo de hacerse estudios médicos”, expresó Jonathan Castaño Pacheco.

Otra usuaria, Madeymi Dziu Poot, dijo que en la “Feria de la Salud” ha encontrado un lugar que la ayudan a controlar su padecimiento de hipertensión y diabetes.

“Vengo constantemente a mis chequeos de hipertensión y diabetes porque son gratuitos y eso me ayuda mucho, a veces no tengo para pagar algún doctor particular. Estoy muy contenta con la atención y la coordinación que tienen”, manifestó.

A su vez, Florencio Quintal González dijo que también es un asiduo usuario de la feria porque le da un respiro a su economía, además de aprovechar los servicios gratuitos y de calidad que ofrece el Ayuntamiento.

“Me gusta venir a la ‘Feria de la Salud’ porque la atención es muy buena, pero lo más importante es que es gratis. Si bien un chequeo de la presión en un lugar particular no es mucho, sí se puede ahorrar algún dinero que bien se puede aplicar en otras necesidades”, concluyó.