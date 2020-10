Avanza labor de desagües

Alcalde pide rezar para que el fin de semana no llueva

La perforación de pozos en las zonas inundadas es similar a un tratamiento de acupuntura para que tenga eficacia en la absorción del agua estancada, manifestó el alcalde Renán Barrera Concha.

De acuerdo con información proporcionada por el concejal, hasta el lunes pasado llevaban 70 pozos profundos perforados en fraccionamientos y comisarías donde el agua pluvial rebasó el nivel de calles y aceras y se introdujo a las viviendas.

Sadasi, desarrollador del fraccionamiento Las Américas, reportó el mismo lunes por la tarde que ya habían llegado a los 80 pozos perforados.

Barrera Concha precisó que del martes 6 al sábado 10 pasados, las pipas asignadas a las zonas inundadas de la ciudad habían recolectado 23 millones 287 mil litros de agua, de los cuales unos 19 millones fueron desalojados de Ciudad Caucel y Las Américas.

“Déjenme decirles que la perforación de pozos es una especie de acupuntura, donde hay que determinar los puntos que pudieran ayudar el desfogue del agua”, explicó en una entrevista con los reporteros anteayer. “Se ubica muy bien el lugar, se realiza y acuerda con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Japay dónde será el punto de perforación que ayude a drenar el agua”.

“Es eficaz este método porque ya se empieza a ver la espiral donde el subsuelo chupa el agua”.

Respecto a las lluvias pronosticadas para el fin de semana, el alcalde meridano dijo que espera que no llueva en forma torrencial para que el desalojo de agua y la evaporación sean un poco más rápidos.

“Lo único que podemos hacer es rezar y pedir que no llueva”, comentó. “Hay que hacer changuitos ante quien uno crea. Que por favor nos ayude, que no llueva”.— Joaquín Chan Caamal

De un vistazo

Declaración del alcalde

”La semana pasada teníamos pronosticadas lluvias, pero afortunadamente el sábado hubo una lluvia ligera”, explicó. “Estuvo un poco más fuerte en el centro-poniente, pero no llegó a las partes más afectadas, y el domingo hubo un gran sol que ayudó a evaporar parte del agua estancada. Así esperamos que siga en estos días y que el fin de semana no llueva intenso. No podemos hacer más de lo que se está haciendo para desaguar las calles inundadas”.