Cambio en la Plancha

Venderían el 30% del terreno y el resto sería para el proyecto del parque

Decisión federal ante la salida del Tren Maya

El gobernador Mauricio Vila Dosal dio a conocer ayer que hay la intención de vender el 30% de los terrenos de La Plancha a la iniciativa privada, para que con el dinero de la venta se pueda construir un parque en el 70% restante del espacio donde funcionó la antigua estación de los ferrocarriles en el centro de Mérida.

Recientemente se anunció que el Tren Maya ya no tendría una estación ahí.

El proyecto, que “muchos critican, es positivo para el Estado”, dijo Vila. “Un transporte que una de manera rápida a Quintana Roo y Yucatán es muy positivo, dado que esto permitirá atraer a los 14 millones de visitantes que llegan a ese polo”.

El gobernador precisó que en pláticas con el gobierno federal le han manifestado que si no se hará la estación del Tren Maya en ese sitio, se quiere hacer realidad el proyecto de construir un gran parque. “Pero el gobierno federal no está interesado en apoyar con recursos un espacio público como ese, en el que no tendrán presencia con el Tren Maya; es por ello que tienen la intención de vender el 30% de los terrenos para que en ese sitio se realice un desarrollo inmobiliario, comercial, de oficinas y departamentos, y en el 70% del terreno se construya el gran parque público para el disfrute de todos los ciudadanos”, indicó.