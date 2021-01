Desacuerdo entre Ejecutivo y Legislativo por la glosa del informe

Supuestamente el mes próximo, al realizarse la glosa del informe del gobernador Mauricio Vila Dosal, el Congreso del Estado estrenaría nuevas disposiciones y formato al respecto, pero esto no será posible, al menos hasta ahora, porque el Ejecutivo del Estado todavía no publica estos cambios, aprobados de forma unánime por los diputados, en el Diario Oficial del gobierno del Estado para que puedan entrar en vigor.

Estas reformas contenidas en la Ley Reglamentaria, que para empezar no habían, se debieron publicar desde el mes pasado, considerando que normalmente el Ejecutivo estatal dispone de hasta 10 días para publicar los decretos, reformas y demás resoluciones que emite el Congreso del Estado, y estos cambios fueron aprobados por unanimidad el pasado 14 de diciembre, pero sin publicarse aún no pueden entrar en vigor.

Según trascendió en el Congreso y el mismo Ejecutivo estatal, las reformas incluyen disposiciones con que este último no está de acuerdo, a pesar de que se aprobaron con el voto de los diputados panistas, y para evitar que se apliquen decidieron no publicarlas; incluso se ha hecho una reunión entre la Consejería Jurídica y representantes del Legislativo, por ese motivo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Las nuevas disposiciones incluyen, por ejemplo, que los funcionarios estatales deban comparecer ante el pleno de diputados, con la obligación de responder y proporcionar toda la información que les soliciten los legisladores, incluso por si no pudieran hacerlo al comparecer se les da tres días para hacerlo por escrito.

Pero en caso de no responder o falsear la información que proporcionan los funcionarios estatales, se considera ahora el poder proceder legalmente contra ellos, entre otras disposiciones que hay en las nuevas reformas, y con las que al parecer no están de acuerdo en el Ejecutivo del Estado, motivo por el cual no las han publicado.

