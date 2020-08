Desinterés en cargo honorario

Retoman proceso para designar a la cabeza del Inaip

Por segunda ocasión consecutiva la sociedad no responde y el Congreso tendrá que emitir una nueva convocatoria para elegir a dos consejeros consultivos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección a los Datos Personales (Inaip), por qué a la primera nadie se apuntó.

En la sesión de ayer de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso, también se presentó la propuesta de las diputadas de Movimiento Ciudadano, para citar a comparecer a la alcaldesa de Tinum Natalia Mis Mex, para que responda sobre las acusaciones de desviaciones de recursos públicos.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD y presidente de esta comisión, en la sesión informó que anteanoche se venció el plazo para el registro de candidatos al Consejo de dicho instituto necesitaban lo menos seis aspirantes y nadie se apuntó.

El legislador recordó que es la segunda vez en la que se ven en la necesidad de emitir una segunda convocatoria para elegir consejeros por falta de candidatos (aunque no lo dijo el legislador, uno de los principales motivos por los que no hay interés en estos cargos, es porque son puestos honorarios, no se paga por estos).

Aunque son cargos de interés para la sociedad, por ser donde se atiende lo referente a la transparencia de las dependencias y otras organizaciones, el manejo de su información y otros aspectos de su funcionamiento, parece no haber interés de la sociedad por participar en este consejo, comento el diputado.

En esta misma sesión retomaron los diputados el proceso para designar a la comisionada de ese mismo instituto, cargo que está acéfalo desde hace más de un mes, contienda en la que presentó su retiro de la contienda Graciela Torres Garma, a quien el gobernador la nombró consejera de la Judicatura del Poder Judicial.

Cuevas Mena encargó un proyecto de dictamen para sacar una nueva terna de candidatas a comisionada, para que turnen al pleno del Congreso en el periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo martes y designarla.

Cabe recordar que en la última sesión del pasado periodo ordinario de sesiones se presentó una terna de candidatas, pero ninguna alcanzo los 17 votos que requerían para ser designadas, por eso se regresó a esta comisión con la petición de presentar una nueva terna, la cual esperan definir en su siguiente sesión del próximo martes.

En la misma sesión se abordan también informes de la Auditoría Superior del Estado en torno a las cuentas públicas de los municipios.

En asuntos generales Milagros Romero Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano, propuso se solicite la presencia de la alcaidesa de Tinum (Natalia Mis Mex) para conocer su versión de la denuncia presentada en su contra por alrededor de 600 vecinos de esa población que la acusan de usar sus nombres para obtener alrededor de dos millones de pesos que no les entregaron.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA