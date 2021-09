Día Mundial del Turismo: Detonantes de la industria en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- En el marco del Día Mundial del Turismo el gobernador Mauricio Vila Dosal se refirió a cuatro proyectos de inversión de capital privado que detonarían la industria turística de Yucatán: el nuevo aeropuerto, la ampliación del puerto de altura, el estadio sostenible y La Plancha.

Detonantes del turismo

Afirmó que está en espera que el gobierno federal anuncie la construcción del nuevo aeropuerto en el municipio de Umán, aclaró que la ampliación del puerto de Altura de Progreso no se canceló sino que la API inició un proceso de licitación de la obra cuando no debía de ser porque no hay inversión gubernamental sino que es privada y solo se requiere hacer las invitaciones a los inversionistas interesados, el estadio es necesario para traer mayor número de visitantes al Estado, incluso, en entrevista aparte, el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, informó que ya se realizó una valuación del precio del terreno y cada metro cuadrado costaría $10,000, por lo que la posible venta generaría unos $400 millones para el Estado, dinero que se invertirá en beneficio del fraccionamiento de Cordemex, Sodzil Norte y otras aledañas, principalmente para la mejora del abasto de agua potable, reconstrucción del mercado, mejora de las vialidades y en sí, una mejora de la infraestructura de esta zona.

Sobre La Plancha, el.gobernador Vila también reiteró su propuesta al gobierno federal que se venda el 30% de la superficie para el desarrollo inmobiliario y el 70% se destine para el parque, el cual se conectaría con el Paseo de Montejo y sería un atrayente de visitantes por su extensión y urbanización.

Tianguis Turístico

Por su parte, la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman, reiteró que la industria turística yucateca va en sostenida recuperación y con el Tianguis Turístico puede crecer más porque hay una diversidad de productos nuevos para el turismo de todos los segmentos.