IMSS Yucatán exhorta a la población a dejar el hábito del tabaco

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán exhorta a la población a dejar este hábito o disminuir considerablemente el consumo de cigarros, hasta dejarlo de forma permanente.

Los beneficios de dejar el cigarro son muchos. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial regresan a niveles recomendables; mejora la oxigenación pulmonar, se normalizan los sentidos del gusto y el olfato, la función respiratoria se regula y aumenta poco a poco la capacidad física.

El tabaquismo no sólo puede provocar diferentes tipos de cáncer, sino que también podría ocasionar daño a diversos órganos incluidos los pulmones y corazón, así como vasos sanguíneos, boca, piel, ojos y huesos; además de que ser fumador y contagiarse de COVID-19 podría agravar considerablemente los síntomas de la enfermedad.

Inhalar el humo de forma pasiva también aumenta el riesgo de infecciones respiratorias agudas, por lo que se debe evitar fumar en presencia de bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades pulmonares.

El tabaquismo disminuye la capacidad pulmonar, por lo que ser fumador le hace más susceptible a presentar infecciones respiratorias.

Para muchas personas dejar de fumar no es fácil, y podría ser, incluso, más difícil por las condiciones que ha traído consigo la emergencia sanitaria por COVID-19; sin embargo, las personas pueden mantenerse distraídas con otras actividades para no sentir necesidad de fumar, o al menos, disminuir la ansiedad y con ello reducir la cantidad de cigarros que consumen.

Ver la televisión, escuchar música, platicar por teléfono o videollamada, meditar, hacer ejercicio moderado, son algunas opciones para mantenerse ocupados. Incluso tomar agua simple o masticar un chicle ayuda a distraer la necesidad de fumar.

En el Seguro Social, las y los derechohabientes y trabajadores que deseen dejar el hábito de fumar pueden acudir a los módulos PrevenIMSS, donde se cuenta con personal capacitado para apoyarlos y orientarlos sobre alternativas para dejar esta práctica.

Para proteger la salud de un mayor número de derechohabientes y evitar que estén expuestos al humo de tabaco, el IMSS prohíbe fumar en el interior de las clínicas, oficinas y hospitales, ya que sus instalaciones están certificadas como “Edificios 100% Libres de Humo de Tabaco”.