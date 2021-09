Diputados esperan el proyecto oficial del Estadio Sostenible

Aclaran motivos para desechar un punto de acuerdo

La bancada del PAN y Crescencio Gutiérrez González, diputado de Nueva Alianza, informaron que votaron en contra del punto de acuerdo que se presentó en el Congreso para pedir que se esclarezca la situación jurídica y real de la construcción del Estadio Sostenible, porque “se fundaba en hechos que no corresponden a la realidad, solo en la percepción de trascendidos”, de manera que prefieren esperar a conocer oficialmente el proyecto.

Víctor Hugo Lozano Poveda, coordinador de la bancada del PAN, dijo que la solicitud contravenía las facultades del Congreso en lo relativo a comparecencias de servidores públicos dispuestas en la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento, ya que las comparecencias de servidores públicos tienen un objeto distinto.

“La negativa no obedece a la transparencia o legalidad del proyecto, sino que en la medida que no se sustenten los hechos en circunstancias verídicas y solo lo hagan en apreciaciones personales o en supuestos, en nada se estará abonando al debate público, por lo que lo prudente es estar a los tiempos administrativos y no a las especulaciones para desplegar las facultades legales de esta soberanía”, agregó.

Gutiérrez González dijo que sobre este proyecto “hay opiniones a favor y en contra de los empresarios, quienes son los que están arriesgando su capital, pero la mayoría de estos están a favor del proyecto”.

Coincidió en que se debe esperar la presentación oficial del proyecto.

El pasado jueves informamos que la polémica por el proyecto del nuevo estadio llegó al Congreso, donde se debatió y al final se desechó un punto de acuerdo presentado por Rafael Echazarreta Torres, diputado de Morena, en el cual se pedía al gobierno del Estado y al ayuntamiento de Mérida que presenten los permisos y documentos que acreditan la legalidad y transparencia de esta obra.

El punto de acuerdo fue desechado al imponerse la mayoría de votos de los panistas (13) y el voto de Nueva Alianza, que fue en contra, contra los de Morena (4), PRI (3), Movimiento Ciudadano (1) y PRD. Aunque se había informado que también estuvo en contra, el legislador del PVEM no votó porque, según dijo, se retiró de la sesión antes de la discusión en asuntos generales.

A los que votaron en contra de la propuesta se les cuestionó sus razones. Se les preguntó siguiente: ¿Por qué su voto en contra del punto de acuerdo?, ¿Por qué no quiere que las autoridades presenten los permisos y documentos que acreditan el proyecto?, ¿No está de acuerdo en que se debe acreditar la legalidad y transparencia del proyecto?, ¿Cree que es suficientemente clara la información que han manejado las autoridades y los empresarios sobre el proyecto?, ¿Justifica la creación de empleos que no se respete la ley?

El coordinador de los panistas indicó que “la fracción legislativa del PAN en el Congreso votó en contra de este punto de acuerdo debido a que las consideraciones que motivaban el mismo se fundaban en hechos que no corresponden a la realidad, sino a una percepción de los hechos que han trascendido en la opinión de un legislador”.

Agregó que esas consideraciones contrastan con las manifestaciones oficiales al respecto, además del hecho de que con opiniones subjetivas se clasifican en el campo de la creencia y no de la realidad perceptible (señalaba que el Estadio está prácticamente autorizado, porque la información emitida en boletines de gobierno estatal y el Ayuntamiento haciendo suponer que toda la documentación del proyecto está disponible y en regla) y no es como en esta Legislatura se trabajará.

En lo que respecta al planteamiento contenido en el artículo primero del acuerdo desechado, Lozano Poveda dijo que el mismo parte del supuesto de la existencia en poder de la autoridad administrativa, es decir del gobierno del Estado, del plan maestro y demás documentos mencionados, mismos hechos de los cuales no se tiene certeza de su veracidad, por lo que constituye una apreciación personal.

El diputado indicó que la solicitud contravenía las facultades del Congreso en lo relativo a comparecencias de servidores públicos dispuestas en la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento, ya que las comparecencias de servidores públicos tienen un objeto distinto.

El coordinador panista citó que, en torno a la dispensa solicitada para que se dé curso en vez de turnarlo a segunda lectura, “lo volvía improcedente ante una eventual admisión la ilustración del pleno para una sesión posterior y el mejoramiento del debate, que es el objetivo de la segunda lectura; entonces se acotaba el diálogo a la premura y la visión unilateral del proponente, cuando lo que debemos hacer es abrirlo al diálogo, al acuerdo y consenso en una legislatura marcada por ello, para generar las mejores tomas de decisión para la ciudadanía que nos dio la confianza a través del voto”.

“Además, dentro de las facultades del poder legislativo no está invadir esferas de competencia de otros Poderes, no se tiene la certeza acerca de la emisión de permiso alguno o faltas a la reglamentación en materia de tramitología de permisos, ni por parte de la autoridad municipal, estatal, o federal, y en ese rubro cada una de las autoridades ejecutivas son las que tienen que revisar, dentro de su ámbito de competencia, la legalidad y cumplimiento de los requisitos”, dijo.

Lozano Poveda recordó que también, en su momento las autoridades estatal y municipal manifestaron que no se aprobará un proyecto que no cumpla con las normas.

“Es decir, no se puede solicitar a otro poder, y menos a la Federación, informes acerca de trámites que no se tiene la certeza de si han sido o no realizados; insistimos (en) que no hay que politizar un proyecto, hay que apoyar la inversión que genere empleos en Yucatán sin estigmatizarla ni condicionarla, sino impulsarla.”, remarcó.

Por eso afirmó que en la fracción legislativa del PAN, “donde un proyecto no cumpla con la reglamentación, requisitos y demás tramitología específica, del caso que se tratare”, se mantendrán “vigilantes del cumplimiento de esa reglamentación de esta norma”, es decir, actuarán “sobre hechos consumados, no sobre especulaciones”.

Nueva Alianza

A su vez, el diputado de Nueva Alianza declaró que su voto fue en contra porque consideró que se debe esperar la presentación oficial del proyecto de construcción del estadio y después de la presentación oficial se esperaría la acreditación y permisos institucionales de las autoridades responsables de su operatividad.

“Hay opiniones a favor y en contra de los empresarios, quienes son que están arriesgando su capital y la mayoría está a favor”.

También dijo que “sí se requiere transparencia en cuanto al planteamiento oficial del proyecto”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

