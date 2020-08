MÉRIDA, Yucatán.- El Gobierno del Estado, sector empresarial, centrales obreras y Ayuntamiento de Mérida, firmaron un Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán, estrategia basada en 4 pilares que permitirán al estado garantizar una reapertura gradual y responsable de las actividades económicas, protegiendo la salud y los empleos de los yucatecos y sus familias.

Resultado de la suma de esfuerzos y voluntades para que Yucatán pueda salir adelante ante la pandemia del Coronavirus, este acuerdo contempla el escalonamiento de las actividades por horarios, mejoras al sistema de transporte público para reducir aglomeraciones, el escalonamiento de sectores y actividades económicas, así como la apertura gradual de nuevas actividades no esenciales.

En su mensaje, el gobernador Mauricio Vila Dosal reiteró que, ante los tiempos muy difíciles que vivimos, la gran riqueza que tenemos es la unión y el esfuerzo conjunto de los yucatecos para superar la adversidad y salir adelante, y en ese sentido, el trabajo y las acciones del Gobierno del Estado, desde el primer día, han sido para cuidar, preservar y mejorar las condiciones para una mejor calidad de vida de las familias yucatecas.

Aspectos de la firma del Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán, que se llevó al cabo este viernes 28 de agosto de 2020

Así lo hicimos en tiempos normales, donde con el esfuerzo de todos los yucatecos fuimos creando más y mejores empleos, consiguiendo inversiones, multiplicando el turismo, acercando la salud, anticipándonos a los desafíos de seguridad con tecnología de punta, invirtiendo en educación y promoviendo nuestra cultura. Ahora es nuestra la oportunidad para que como sociedad, consumidores, empleadores, trabajadores y el Gobierno nos pongamos de acuerdo en cumplir las medidas de prevención y asumir que depende de cada uno estar vigilante para asegurar que los demás también las cumplan, porque si uno falla, caemos todos, aseveró Vila Dosal.



En ese sentido, el Gobernador afirmó que todas las medidas anunciadas el día de hoy deben ser una responsabilidad compartida, pues este acuerdo está diseñado para proteger al máximo la salud de todos. Por ello, dijo, en caso de riesgo, se tomarán las medidas respectivas y se harán los ajustes o cierres necesarios, para lo que el Gobierno del Estado va a estar ahí, facilitando los acuerdos, pero también supervisando que se cumplan todas las medidas y aplicando las sanciones que correspondan.



“No se trata de pedir, sino que todos tenemos que poner de nuestra parte, ya que este acuerdo solo funcionará si cada uno de los yucatecos cumple con las medidas. Vamos a asumir la responsabilidad y en cada comercio, en cada industria, en cada actividad, se va a evaluar si somos capaces de sumarnos a este acuerdo y cumplirlo, del primer al último día”, añadió Vila Dosal.



Por su parte, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY), Michel Salum Francis, afirmó que para alcanzar la recuperación económica del estado en menos tiempo se requiere de la voluntad y del compromiso del gobierno estatal, de los sectores y de la sociedad civil, por lo que se decidió suscribir este acuerdo que propone alternativas que permitan a los sectores productivos su reactivación, con todos los cuidados en materia de salud, para seguir contribuyendo a la generación de empleos que se necesita para abonar al desarrollo de Yucatán.



Salum Francis señaló que luego de pláticas y consensos, autoridades e iniciativa privada acordaron dejar abiertos los canales de comunicación, por lo que reconoció la apertura del Gobierno del Estado para encontrar coincidencias y empezar la reactivación de los negocios no indispensables.



“Nuestra postura y determinación siempre será de solidaridad con la sociedad privilegiando la salud, por ello asumimos nuestro compromiso de laborar con las medidas sanitarias que eviten posibles brotes de contagio del coronavirus”, finalizó.



En su turno, el secretario General de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Yucatán (CROC), Pedro Oxté Conrado, reconoció el trabajo serio y responsable del gobernador Mauricio Vila Dosal para hacer frente a la pandemia del Coronavirus, especialmente para proteger a los trabajadores y la ciudadanía en general, pues afirmó siempre se ha demostrado sensible con la necesidad de los yucatecos puedan salir a trabajar con el menor de contagios.



Asimismo, el también presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso del Trabajo agregó que este acuerdo es el reflejo de que en Yucatán se sigue privilegiando la salud de las familias yucatecas, por lo que aplaudió esta iniciativa que permitirá reactivar la economía, al tiempo que llamó a sumar voluntades y poner lo mejor de cada uno para cuidar las fuentes de empleos y la salud de los yucatecos, así como a reforzar las medidas de higiene y prevención.



En el encuentro, Vila Dosal detalló que, dentro de este acuerdo, destacan las medidas para evitar que se nos dispare la movilidad, protocolos de prevención, horarios escalonados de apertura y cierre de negocios, límites a la concentración de personas y clientes, entre otros temas, que nos deben permitir una reapertura más segura. Entre ellas, indicó que se implementará un proyecto de mejora en materia de movilidad en el Centro Histórico de Mérida para convertirlo en una zona segura, el cual se dará a conocer el próximo lunes.



En ese sentido, el Gobernador afirmó que la mejor política pública es aquella que puede ser evaluada, por lo que se instalará una mesa técnica de evaluación que nos ayude a revisar el cumplimiento y la eficacia de las medidas para hacer del Centro una zona segura y funcional para todos. La primera evaluación formal se realizará en tres meses, para que nos dé tiempo de contar con la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, esto no excluye que, si se detecta la necesidad de realizar algunas modificaciones al proyecto antes de este periodo, se llevarán a cabo.



De igual manera, Vila Dosal resaltó que está consciente de que las medidas de transporte implicarán un cambio para muchos yucatecos y, como todo cambio, seguro generará resistencias, seguro implicará modificar nuestras costumbres y en algunos casos podrían llegar a significar molestias temporales.



“Les pido que sean pacientes y que tengan en mente que este es un proyecto para beneficio de todos, que los sacrificios que hagamos hoy, se verán reflejados en una mejor funcionalidad del Centro de Mérida, pero, sobre todo, en la prevención de riesgos de contagios para cuidar la salud de todos, que es el mayor bien que tenemos”, dijo.



En ese marco, el Gobernador aseveró que este acuerdo es la oportunidad para que todos sumemos a la recuperación del estado y las familias yucatecas, por lo que agradeció a los diversos sectores económicos su apertura y disposición para construir este esquema que beneficia a todos.



También, Vila Dosal recordó que, desde el inicio, en Yucatán se ha trabajado en conjunto logrando que fuera uno de los primeros estados en tomar medidas importantes para enfrentarla, anticipándonos siempre a cada fase. Asimismo, se realizó una importante inversión para adquirir equipamiento e insumos médicos, ampliaciones y nuevos hospitales temporales para cuidar la salud, porque ahí está la base de la calidad de vida.



Sin embargo, el Gobernador señaló que la salud y trabajo se complementan, porque la calidad de vida se reduce tanto con la enfermedad como con la falta de empleo y, por ello, a pesar de las restricciones presupuestales, hemos acompañado a las familias, mujeres, emprendedores, trabajadores del campo y a las empresas en estos momentos difíciles con apoyos, créditos, incentivos y programas, pero como todos sabemos, hemos tenido que enfrentar este año extraordinario con recursos ordinarios.



Ahí, Vila Dosal relató que, durante los primeros días del mes de julio, los reportes nos indicaban un crecimiento exponencial tanto en el número de contagios como en el número de hospitalizaciones diarias, lo que ponía en riesgo la capacidad hospitalaria del estado y los expertos nos habían dicho que, si seguíamos con este ritmo de crecimiento, a las 3 o 4 semanas nos íbamos a quedar sin una sola cama disponible.



Ante este escenario, el Gobernador recordó que el pasado 16 de julio entraron en vigor una serie de medidas como las restricciones a la movilidad social, la ley seca, el cierre de marinas, ajustes en los horarios de negocios, así como la implementación del programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud donde pusimos en marcha las brigadas especiales de “Amigos de la Salud”, módulos itinerantes para diagnóstico, así como un sistema de rastreo para detener cadenas de contagios.



Vila Dosal resaltó que a pesar de que dichas disposiciones resultaron difíciles para muchos, la única manera de comprobar si estas medidas funcionan, es comparando los datos que teníamos 14 días después de la implementación de estas medidas con los datos más actuales, ya que la pandemia tiene ciclos de 14 días, es decir, lo que hagamos hoy se empieza a ver reflejado en dos semanas.



Asimismo, el Gobernador detalló que, a finales de julio, se llegó a datos que incluso nos orillaban a regresar a color rojo nuestro semáforo estatal, tales como un máximo de 245 nuevos casos promedio, 76 pacientes que ingresaban a un hospital diariamente y llegamos a tener 590 camas ocupadas, sin embargo, después de ello y gracias al gran esfuerzo de todos los yucatecos, comenzaron a verse los primeros resultados de la implementación de estas medidas en un descenso en las cifras durante tres semanas consecutivas.



Al punto que, continuó, los datos más actuales después de alcanzar nuestros picos más altos, indican que hemos logrado bajar a 128 nuevos casos promedio, es decir 48 % menos, a 50 pacientes que ingresan a un hospital, logrando una reducción del 34 % y a 390 camas ocupadas, que refleja una disminución del 34 %.



“Estos datos nos indican claramente que las medidas tomadas han sido efectivas pues no sólo detuvieron el incremento exponencial, sino que además marcaron una tendencia a la baja que nos sitúa por debajo de los niveles que teníamos antes de que iniciaran las medidas a mediados de julio. Vivimos en estos momentos una etapa de cierta estabilidad en el comportamiento de la pandemia que nos ha permitido que no esté en riesgo en el corto plazo la capacidad hospitalaria para atender a quienes así lo requieren”, afirmó.



“En Yucatán nunca se hará un manejo político de la pandemia y como esta pandemia va para largo, llamó a recorrer juntos, sociedad y Gobierno, para derrotar al coronavirus, y este es el acuerdo, este el camino para la reapertura segura y vamos a recorrerlo como corresponde, unidos como uno solo”, finalizó.



El Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán contempla lo siguiente:



Se diseñó una estrategia que tiene como base cuatro pilares que permitirán la reapertura económica en el estado priorizando la salud de sus habitantes. Estos cuatro pilares son:



1. El escalonamiento de las actividades por horarios permitirá que los sectores económicos cuenten con distintos horarios de entrada y salida y con esto se reduzcan las aglomeraciones en el transporte público;

2. Mejoras al sistema de Transporte Público que permitirá reducir aglomeraciones, mejorar la movilidad peatonal; así como propiciar la sana convivencia, todos ellos con el objetivo de reducir los posibles contagios. La medida contempla una nueva distribución del transporte público en el centro de Mérida, ampliación de la zona peatonal, redistribución de paraderos y organización de vialidades;

3. Escalonamiento de Sectores y Actividades Económicas que permita mantener de manera constante la movilidad y con ello evitar aglomeraciones con el objetivo de permitir el ingreso de actividades económicas que al día de hoy permanecen cerradas y son una fuente de empleo importante para las familias, y

4. Apertura gradual de nuevas actividades no esenciales que permitirá mantener los empleos que generan las actividades no esenciales.



De manera general, la propuesta pretende:

1. Evitar la saturación hospitalaria y proteger la salud de las y los yucatecos;

2. Reapertura gradual y ordenada de las actividades económicas y con ello mantener los empleos fortaleciendo la economía familiar, y

3. Disminuir el riesgo de contagio que se genera ante los incrementos en la movilidad y el relajamiento de las medidas de distanciamiento social.



Los principios de los que emana el presente acuerdo son:

1. El conjunto de actividades tendrá como base el cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos establecidos por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY)

2. El cumplimiento del presente acuerdo, su avance, restricciones, aperturas o cierres a las actividades que aquí se presentan estará condicionado al avance en los indicadores de salud que conforman el semáforo estatal, por tal razón el gobierno del estado podrá determinar cualquier acción ajena o modificación al presente convenio en beneficio de la salud de las y los yucatecos.

El sector privado se compromete a apoyar



las medidas del presente acuerdo durante el periodo de contingencia sanitaria, al mismo tiempo que evaluará, de manera conjunta y permanente con el gobierno del estado, los efectos en la salud, economía y el empleo de las y los Yucatecos.

A su vez, el gobierno del estado se compromete a comunicar de manera constante y oportuna las acciones y efectos que se deriven de este acuerdo.





I. Acuerdos en materia de escalonamiento de sectores y actividades



Las medidas de escalonamiento de los sectores y actividades expuestas en el presente apartado “I” serán aplicables para el municipio de Mérida con el objetivo de reducir la movilidad laboral y las aglomeraciones en el transporte público. En caso de que existan “brotes” de contagios localizados en un municipio o zona geográfica en particular, la SSY informará sobre las medidas específicas que se deberán realizar en dichas localidades.



Los acuerdos en materia de escalonamiento de sectores y actividades económicas son:

1. Operación de los comercios de martes a sábado a partir del 1º de septiembre de 2020;

2. Operación de la industria manufacturera no esencial de lunes a viernes a partir del 1º de septiembre de 2020;

3. Operación del sector de la construcción de lunes a viernes a partir del 1º de septiembre de 2020;

4. Operación de los servicios de profesionistas y de gobierno que no brinden atención al público de lunes a jueves de manera presencial dando prioridad al “trabajo en casa” de lunes a viernes a partir del 1º de septiembre de 2020, y

5. Operación de la industria restaurantera de miércoles a domingo a partir del 16 de septiembre de 2020 en servicio de comedor manteniendo la operación a domicilio o ventanilla los 7 días de la semana.







II. Acuerdos en materia de reapertura gradual de actividades no esenciales



6. Las empresas se comprometen a aplicar al máximo y de manera puntual los protocolos que se hayan autorizado por parte de la SSY para cada giro o actividad comercial;

7. Las empresas se comprometen a sumarse a los esfuerzos de difusión de las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y la limpieza de manos entre sus empleados, clientes y proveedores;

8. Inicio de operación de la industria alcoholera con fines exclusivos de abastecimiento y suministro de los locales a partir del día 28 de agosto;

9. Se permitirá la venta de alcohol en su modalidad a domicilio y en restaurantes con venta de alimentos a partir del 1º de septiembre de 2020 con un horario restringido a las 22:00 horas de lunes a jueves y a las 18:00 horas los días viernes, sábados y domingos;

10. Apertura de centros comerciales y cines de lunes a viernes con un horario de 11:00 a 20:00 horas a partir del 1º de septiembre;

11. Apertura gradual de los espacios o áreas comunes de los servicios de alojamiento como piscinas y restaurantes a partir del 1º de septiembre de 2020 homologando su operación a los protocolos de salud existentes para dichas actividades;

12. Apertura de zonas arqueológicas en cuanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo permita;

13. Apertura de las actividades relacionadas con los servicios turísticos complementarios como guías de turistas, agencias de viajes, transportadoras turísticas, operadoras de aventuras y buceo a partir del 1º de septiembre;

14. Apertura de recorridos turísticos a cenotes, haciendas, entre otros atractivos con guías y establecimientos que cuenten con el certificado de buenas prácticas sanitarias del sector turístico de Yucatán, u otro certificado avalado por algún organismo federal o internacional, o en su defecto que se encuentren en el proceso de dicha certificación a partir del 1º de septiembre de 2020;

15. Apertura de gimnasios, centros deportivos y espacios al aire libre para el desarrollo de deportes que no sean de contacto ni de conjunto a partir del 14 de septiembre de 2020;

16. Apertura de museos privados, bibliotecas y galerías de arte a partir del 14 de septiembre de 2020;

17. Apertura de los servicios religiosos a partir del 15 de septiembre de 2020;

18. Ampliación del horario de las medid



as para reducir la movilidad vehicular nocturna en el estado de las 23:30 horas a las 5:00 horas a partir del 17 de septiembre de 2020;

19. Apertura de congresos, convenciones y reuniones de negocios con aforo limitado y gradual a partir del 12 de octubre de 2020;

20. Incremento gradual en la ocupación de los servicios de alojamiento a partir del 1º de septiembre de acuerdo a las condiciones epidemiológicas del estado, y

21. Incremento del aforo gradual en restaurantes a partir del 28 de septiembre de acuerdo a las condiciones epidemiológicas del estado.





III. Acuerdos en materia de movilidad y transporte público



22. Se acuerda como parte de la reactivación económica la necesidad de contar con modificaciones a la movilidad y al servicio de transporte público principalmente en el centro histórico de la ciudad de Mérida a efecto de incrementar la seguridad de los usuarios, disminuir las aglomeraciones, los posibles contagios y con ello dotar de espacios con sana convivencia. En este sentido se modificará el perímetro de actuación con circulación especial y vialidades de tránsito calmado, la mixtura de tipo de vialidades, se favorecerá la ampliación de espacios peatonales seguros y se reubicarán los paraderos;

23. Las medidas en relación a este apartado se considerarán como provisionales durante el periodo de la pandemia, mismas que evaluarán su continuidad en una mesa permanente de trabajo de conformidad con los efectos en los usuarios, comercio y turismo teniendo revisiones al menos una vez al mes;

24. Se acuerdan que las medidas anteriores de este apartado se apoyarán por lo menos en un lapso de 3 meses para evaluar los efectos de las mismas conforme a las métricas establecidas en la mesa de seguimiento;

25. El gobierno del estado se compromete a comunicar de manera oportuna y eficaz las medidas de reubicación de paraderos, cambio de vialidades y acciones en general que se implementarán como parte de la estrategia de movilidad y transporte público;

26. Actualizar el estudio y análisis de movilidad con base en la cantidad de personas una vez que se haya estabilizado el flujo de personas y el tránsito vehicular en el periodo post pandemia;

27. Impulsar el uso correcto de cubrebocas y caretas en las unidades de transporte público;

28. Iniciativa conjunta entre el gobierno y el sector privado para brindar cubrebocas y caretas a la población, haciendo énfasis en la zona centro de Mérida y el transporte público;

29. Mantener la ampliación peatonal segura, limpia y sin presencia de ambulantaje;

30. Mantener vigilancia constante para que las paradas sean de ascenso y descenso a efecto de que no se queden esperando las unidades y con ello evitar embotellamientos en el acceso o salida del centro, y

31. Eliminar las restricciones actuales en el primer cuadro de la ciudad de Mérida en cuanto entren en vigor las acciones de movilidad.



Estuvieron en el evento, el Secretario de Fomento Económico y Trabajo del estado de Yucatán, Ernesto Herrera Novelo; la Secretaria General de Gobierno del estado de Yucatán, María Dolores Fritz Sierra; la Secretaria de Fomento Turístico del estado de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch; el Secretario Técnico de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán, Rafael Hernández Kotasek; el Presidente Municipal de Mérida, Renán Barrera Concha.



Igualmente, los presidentes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán, María Eugenia Marín Vázquez; de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Yucatán, Alberto José Abraham Xacur; de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Delegación Yucatán, Roberto Cantón Barros; de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Yucatán, Raúl Aguilar Baqueiro; de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda en Yucatán, Eduardo Ancona Cámara; de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, Luis Arturo Herrera Albertos; el vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Mérida (Coparmex), Amenoffis Acosta Ríos; el Presidente de la COPARMEX Mérida, Fernando Ponce Díaz.



Asimismo, el representante ante CCE Yucatán del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Yucatán, Juan José Abraham Daguer; los dirigentes de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán, Alberto Berrón Bolio; de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán, Fernando Muñoz Carrillo; de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Sede Sureste, Eduardo Alvarado Mujica; de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Jorge Carlos Iglesias Bermúdez; de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Yucatán, Roberto Castro Carrillo; de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, Yucatán, Daniel Jesús Xool Alcocer; de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Yucatán, Eduardo Córdoba Balbuena.



También, los presidentes de la Asociación de Agentes Aduanales de Yucatán, Hiram Cervera Domani; el Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Delegación Yucatán, José Antonio Silveira Bolio; el Secretario de Organización, Estadística y Promoción Sindical de la Federación de Trabajadores del Estado de Yucatán (C.T.M) en representación del Mario Transito Chan Chan; Secretario General de la C.T.M., Luis Renán Briceño Contreras; y el Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Carlos Cisneros Dogre.- ( BOLETÍN 630 )