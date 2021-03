Empujones a reporteras en evento contra la violencia hacia la mujer

Personal del gobierno estatal las agrede

En pleno mes de la mujer y en el marco de un evento oficial contra la violencia hacia ellas, un grupo de reporteras y camarógrafas que lo cubrían fueron objeto de empujones y retenciones de parte del grupo de seguridad del gobierno del Estado, que les impedía salir para hacer entrevistas.

Estos hechos ocurrieron ayer al mediodía en el Centro Internacional de Congresos de Mérida, a donde el gobernador Mauricio Vila Dosal acudió invitado por el alcalde Renán Barrera Concha para instalar la Coordinación Municipal Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Desde el principio, a diferencia de eventos anteriores del gobernador y el alcalde, no se permitió a los representantes de los medios de comunicación el acceso al salón donde se realizaría el acto. Fue hasta después de que arribó Vila Dosal cuando a la carrera se les permitió entrar, para instalarlos en el fondo del salón.

Desde ese sitio, como a unos 50 metros del presidium, los representantes de los medios de comunicación dieron cobertura al evento.

Al concluir se llevaron la sorpresa de que no los dejaban retirarse de ese lugar, cuando los reporteros y reporteras se disponían a ir tras los funcionarios para hacer entrevistas.

Un representante del gobierno del Estado se presentó y dijo que no podían salir. No faltó quien diga que cunde el mal ejemplo, pues pareciera que empiezan a adoptar las mismas medidas de seguridad de la Presidencia de la República, donde no se permite la salida de los reporteros hasta 10 o 15 minutos después de que se hubiese retirado el primer mandatario del país.

En el caso de ayer, en un descuido del empleado del gobierno estatal los representantes de los medios, en su mayoría mujeres, hicieron a un lado las vallas de cintas que tapaban el paso y corrieron hacia los funcionarios para alcanzarlos.

El problema se presentó cuando los elementos de seguridad, al ver que las reporteras y reporteros les ganarían la puerta por donde salían los funcionarios, se apresuraron a cerrarlas a la fuerza, por lo cual solo unas cuantas lograron pasar y muchas fueron retenidas y empujadas hacia atrás, bloqueándoles el paso y encerrando de nuevo a todos, para dejar libre la salida del gobernador, el alcalde y demás funcionarios.

Algunos reporteros le reclamaron lo ocurrido al representante de Comunicación Social del gobierno del Estado, e incluso se le señaló que si en verdad no quieren los funcionarios que los entrevisten para qué los invitan a sus eventos.

El empleado del gobierno del Estado respondió que no es la primera vez que pasa esto en las últimas fechas. Luego dijo que en gran parte es “porque se busca evitar los amontonamientos, por seguridad y la salud de los funcionarios y de todos”.— David Domínguez Massa