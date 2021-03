En foro llaman a no politizar tema de las ciclopistas

''Idónea para la bicicleta''

El abogado José García Cebrián fue el ejecutor del Plan Rector de la Bicicleta en Sevilla, España, en la administración municipal 2003-2007 y enfrentó la oposición al proyecto. Hoy esa ciudad tiene numerosos reconocimientos mundiales y el 9% de la población usa la bicicleta para su movilidad.

García Cebrián participó en el foro “Mérida pedalea, ciudad verde, ciudad pacífica” y concedió una entrevista al Diario, en la cual recalcó que todo proyecto es perfectible y los intereses políticos no deben dañar ningún programa si no es sectario y si tiene el fin de enriquecerlo.

“El problema es cuando hay un interés desde la obcecación y la ofuscación, el interés político cuando se plasma y se debate siempre aporta riqueza, lo que no aporta riqueza es intentar de alguna manera reaccionar ante una acción política que evidentemente es positiva”, afirmó.

“En ninguna ciudad del mundo la política que fomenta la integración de la bicicleta en la ciudad y el espacio público, en ninguna, ha resultado contraproducente para los negocios ni para la hotelería ni para la salud pública”, expuso. “El aire que respiramos cuando está contaminado lo respiramos todos, y todos tenemos que ir después a tratar las enfermedades pulmonares, cuando se fomenta el uso de la bici se está fomentando la salud pública de toda la ciudadanía”.

En su opinión, la autoridad promotora de la ciclovía de Mérida no debe doblegarse ante las críticas en absoluto, tiene que ser firme, aguantar el pulso, pero debe siempre escuchar a las dos partes, al que protesta y al que tiene la responsabilidad política de llevar al cabo una acción de gobierno que ineludiblemente es bondadosa para la población y para el espacio público.

Hoteles y turismo

Se le planteó que algunos ciudadanos y empresarios hoteleros del Paseo de Montejo argumentan que la ciclovía está mal diseñada, que causará problemas viales y que deberían construirla donde se necesita. En este sentido se le preguntó cómo vio la ciclovía en la rodada en la que participó durante su visita a la ciudad.

“El proyecto con sus sesiones geométricas y características de diseño me parece bueno. Todos los proyectos cuando se implementan en el espacio público generan fricciones porque es algo nuevo”, comentó.

“Los usuarios de esta vía pública, en concreto, ganarán enormemente. Cuando estamos solo pendientes de nuestro espacio, negocio o centro de trabajo se nos escapa un poco la mirada de lo que puede ser más adelante. Como turista, ciclista, cochista, me resulta más agradable la avenida Paseo de Montejo con la ciclovía, me resultaría mucho más agradable que en el hotel donde me hospedo me proporcionaran una bicicleta como un servicio más. Esto ya está ocurriendo en muchas ciudades de Europa como Barcelona y Sevilla, donde los hoteleros han visto a la bicicleta como un aliado más en sus servicios”.

“Si le dijeran a sus huéspedes que si quieren pueden disfrutar de la ciudad en bicicleta tendrían un panorama más claro de lo que quieren sus clientes, no de lo que ellos quieren. Los recorridos en las ciudades en bicicleta se viven de otra manera, una ciudad tan maravillosa como Mérida, donde se puede disfrutar su arboleda, su cielo, su clima, es idónea para las bicicletas”.

A su decir, los turistas, principalmente extranjeros, están prefiriendo andar en bicicleta porque ven el triple de cosas, disfrutan la ciudad en forma amable sin contaminación atmosférica, sin contaminación acústica, desarrollan una mejor salud y ahorran dinero en traslados. Sin embargo, en el ejercicio de su libertad de expresión es bueno que surjan opiniones porque puede enriquecer el proyecto y todos los proyectos son perfectibles.

Quizá los hoteleros podrían promover hasta en sus propios empleados el uso de la bicicleta y facilitarles el vehículo como prestación. Deben ver la ciclovía como una oportunidad y como un aliado más, no verla como una debilidad o una amenaza.

Luego relató que él y un contingente de ciclistas que vinieron al foro recorrieron durante una hora y media las ciclovías, la zona del mercado donde vio mucha agitación, el Paseo de Montejo y en todo este trayecto no tuvo algún incidente.

Lo normal que le pasó al pelotón de ciclistas es que en algunos puntos les pitaban mucho, pero es algo normal la reacción cuando hay una cosa nueva.

“En Sevilla se pitaba mucho en los primeros años, ahora nada, es difícil que un cochista le pite a un ciclista porque ya se ha integrado a la calle pública, el ciclista es uno más de la familia de la vía pública que aporta beneficios”, señaló.

La directora de Bicistemas, Arquitectura y Urbanismo de Bogotá, Colombia, Laura Rojas, también estuvo en Mérida y en la rodada por la nueva ciclovía del centro de la ciudad.

Ella calificó la infraestructura de un diseño muy afortunado y destacó tres cosas en su aplicación:

1) Aunque hicieron una vía segregada para los ciclistas, la calle sigue dejando islas para el parqueo de los vehículos.

2) La buena conexión de las glorietas y la relación entre ciclistas, peatón y vehículos tiene un óptimo manejo.

3) Las rampas para los autobuses a nivel de piso y la diferenciación con la infraestructura. Estas tres cosas del diseño se deben resaltar, además de todo lo otro bueno que tiene como la señalización y el número de kilómetros agrupados en los cuatro proyectos de rutas que se aplican.— Joaquín Chan Caamal

Lo que le llamó la atención, porque esto no ocurre en Colombia donde está más desarrollada la cultura del ciclismo, es la falta de respeto de los automovilistas. Dice que hubo un momento cuando cruzaban la glorieta que los automovilistas se desesperaron y empezaron a sonar el claxon. Esto es un símbolo de falta de paciencia y de comprensión que las calles es para todos.

“Hay una falta de cultura conectada a la falta de conciencia y la cultura se construye de allí, del reconocimiento a la otra persona como si fuera yo misma, si no hay ese reconocimiento no hay esa cultura vial que necesitamos para tener una ciudad amable con todos los medios de transporte”.

La activista colombiana destacó que la reforma en materia de movilidad que ha logrado México debe borrar la visión individual de que el espacio público es mío, que el coche tiene prioridad porque paga impuestos, que están robando espacio a la calle y entender que la calle es para todos.

Se le preguntó si el uso de la bicicleta es tendencia mundial en las ciudades como alternativa de transporte. Recordó que la bicicleta tiene 200 años de existencia, no es una nueva tendencia global, sino que apenas se está volteando a verla porque el cambio climático obliga a tomar acciones para tener ciudades sustentables.

Pero ahora no solo es el cambio climático que destruye el planeta por la contaminación, sino que con las enfermedades y pandemias que surgen el uso de la bicicleta es un medio de transporte seguro, por lo que hay que seguir construyendo la cultura de la bicicleta.

Ya no es moda el uso de la bici, dijo, es una necesidad que llegó para quedarse y el llamado es que se debe reflexionar que si ahora no hacemos algo, no habrá futuro, no hay plan B.

“Es correcto el diseño de esta ciclovía de Mérida, si observamos el porcentaje de espacios para vehículos y el de los ciclistas, estoy segura que sigue siendo más la de los coches, es una cuestión de compartir la calle, necesitamos compartir un espacio entre todas las personas, es un derecho”, recalcó.

“Hay que observar que pasó con el espacio, no hubo una disminución del espacio porque siguen habiendo los mismos carriles, sigue habiendo islas para parqueo, lo que hubo fue una redistribución para darle espacio a otro vehículo. Se debe reconocer que el espacio es de todos y si esa oposición (a la construcción) es porque los automovilistas creen que no tengo derecho de andar en mi bicicleta de manera segura y ellos sí en su coche, es un egoísmo y falta de sensibilidad”.

Como en todos los programas y proyectos, apuntó, no se deben politizar, sino reconocer el beneficio de la ciudadanía, reconocer que no son proyectos políticos de turno, sino reconocer que son medidas que están tomando los gobiernos para tener un futuro sostenible a largo plazo, entender que no son estrategias políticas, sino estrategias pensando en la sostenibilidad de los espacios que tienen repercusiones en la salud pública y beneficio en las personas.

Foro Las ciclopistas en Mérida

