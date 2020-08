Esperan mayores horarios

Paulatino ingreso de restaurantes a la reactivación

El presidente de la Canacintra Yucatán, Alberto Abraham Xacur, consideró que la firma del acuerdo por la reactivación segura del estado “es un gran avance para lo que queremos lograr en la parte empresarial: que la reactivación sea en su totalidad por el bien de la economía”.

A su decir, saben que la reapertura de todos los sectores no puede ser de golpe, total y absoluta, sino de manera paulatina y con esta firma se logrará, sobre todo en los sectores que no estaban participando en la reactivación.

Como ejempló citó los centros comerciales, los restaurantes que no abren los fines de semana y la parte turística, que es muy importante porque beneficia a todos los empresarios de cualquier nivel.

“Todos los sectores de manera paulatina y horarios restringidos ya van a participar en la reactivación económica”, señaló. “Los restaurantes seguirán con aforos y horarios limitados, pero irán aumentando. La restricción los fines de semana es porque se quiere evitar que haya esas reuniones muy grandes que rompan el distanciamiento social”.

Abraham Xacur dijo que tanto el gobierno estatal como el sector empresarial siempre van a priorizar la salud de los habitantes y recomendó el uso del cubrebocas, el respeto a la sana distancia y continuar con las medidas de higiene personal y familiar.— Joaquín Chan Caamal

De un vistazo

Llamado a cuidarse

“Hay que dejar muy en claro que en estos momentos es una reactivación económica, no social”, comentó el presidente de la Canacintra. “Eso nos pasó hace un mes en la primera etapa de la reactivación, la gente lo tomó como que no había que cuidarse de la pandemia y los enfermos y hospitalizados aumentaron, y no era sostenible ni bueno para la salud”.