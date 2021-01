''Fue cuestión de dudas del Ejecutivo''

Hay confianza de estrenar reformas acerca de la glosa

En el Congreso aún esperan que el Poder Ejecutivo del Estado publique en estos días las reformas recién aprobadas para el desarrollo de la glosa del informe de gobierno, y se puedan estrenar en febrero próximo, pues al menos las dudas que plantearon al Poder Legislativo, por las que supuestamente no se publicaba, ya fueron aclaradas, dijo ayer Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI y presidenta de la Diputación Permanente.

Por parte del Poder Ejecutivo estatal, se informó que les llevaría de uno a dos días más responder sobre por qué no han publicado estas reformas, ya que se encuentran en un análisis jurídico de ellas.

Ya no en comisión

Sobre las innovaciones que traen estas reformas, como se ha informado, para empezar las comparecencias de los funcionarios ya no serán en una comisión del Congreso, sino en sesión plenaria, previo juramento de comprometerse a decir la verdad, y estarán obligados a responder todas las preguntas que les hagan los diputados o serán sujetos de procesos administrativos, entre otras disposiciones nuevas.

Hasta hoy, hay funcionarios estatales que siguen sin responder las preguntas que les hicieron los diputados el año pasado.

Incluso se recuerda que en plena comparecencia Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico, y Aref Karam Espósitos, director del Instituto de Movilidad, Desarrollo Territorial y Urbano, no solo se negaron a responder, sino que remitieron a los legisladores a pedir la información por Transparencia o que luego vayan a sus oficinas a solicitarlo.

Ayer informamos que supuestamente el próximo mes al realizarse la glosa del informe del gobernador el Congreso estrenaría estas nuevas disposiciones y formato, por reformas aprobadas el 14 de diciembre pasado, pero el Ejecutivo del Estado todavía no las publica en el Diario Oficial y, por tanto, aún no entran en vigor.

Entrevistada al respecto, Janice Escobedo informó que aún tienen confianza en que el Ejecutivo por fin publique estas reformas antes de iniciar la glosa, sobre todo porque ya tuvieron reuniones con representantes de la Consejería Jurídica, donde les dijeron que tenían dudas por las cuales no lo publicaban, pero se les aclaró.

Plazo

La diputada recordó que la ley establece un plazo de 10 días para que el Ejecutivo publique en el Diario Oficial los acuerdos, decretos y determinaciones aprobadas en el Congreso del Estado, y en este caso, al pasar ese tiempo y no publicarse, como presidenta de la Diputación Permanente del Congreso envió un oficio a la Consejería Jurídica (encargada de las publicaciones) haciéndole notar este incumplimiento de la ley.

Como respuesta a ese oficio —continuó— hace unos días el consejero jurídico se comunicó con la secretaría general del Congreso, para dialogar algunas cuestiones en las que quieren tener más claridad, aspectos como el desarrollo de la glosa y el tema de los comparecientes, una cuestión de abogados.

“Fue cuestión de dudas que tenía el Ejecutivo en aspectos donde consideraban, por ejemplo, que dentro de lo aprobado hay atribuciones de ellos, pero sobre todo lo que quieren es claridad sobre lo aprobado, para eso se hicieron reuniones y se aclaró todo”, añadió.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA/AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA

Janice Escobedo manifestó que no se trató de desacuerdos, fueron más dudas del Ejecutivo que ya les fueron aclaradas, y en todo caso si no estuvieran de acuerdo con lo aprobado, podrían impugnarlo, pero para esto, aunque no hicieron observaciones, solo diálogo y claridad en el sentido de que aún pueden inconformarse, primero tienen que publicarlo, y es lo que esperan se haga ya en los próximos días.

La presidenta de la Diputación Permanente comentó que al parecer había entre las dudas un tema de las responsabilidades administrativas, que sí las hay con estas reformas, pero luego del diálogo y aclarar dudas con el Ejecutivo consideran que ya no hay razón para no publicarlas, y están atentos a que se haga la publicación, insistió en que esperan ya deba de ser pronto.

De acuerdo con las leyes, la legisladora priista consideró que todavía se está a tiempo para que estrenen el nuevo formato y disposiciones de la glosa este año, siempre y cuando se publiquen antes de que ésta se inicie, y el tiempo para arrancar esos trabajos de análisis del informe del gobernador está previsto sea en febrero.

Diputada Formato

Más de la declaraciones de la presidenta de la Diputación Permanente del Congreso.

Sin razón

Al parecer había entre las dudas un tema de las responsabilidades administrativas, que sí las hay con estas reformas, pero luego del diálogo y aclarar dudas, con el Ejecutivo que ya no hay razón para no publicarlas, y se está atento a que se haga la publicación, indicó Janice Escobedo Salazar.