Genera dudas e ironías el Museo Maya

“Que me pasen la película completa”

En la sesión de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso se discutió la iniciativa del gobierno para modificar el contrato del Gran Museo de Mundo Maya.

Como ya es costumbre, esta sesión convocada a las 11 horas se inició con más de una hora de atraso, para comenzar con una larga discusión y debate con unas 20 intervenciones en las que se escucharon planteamientos, propuestas, señalamientos, recordatorios, acusaciones y reclamos salpicados de comentarios coloquiales, y mensajes irónicos.

La primera en hacer uso de la palabra fue Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI, quien a nombre de su bancada dio lectura a las primeras dos páginas de un total de 13, en las que planteaban sus dudas y preguntas que pidieron se le hagan al Ejecutivo del Estado, sobre esta iniciativa.

En seguida intervino Alejandro Cuevas Mena, del PRD, con preguntas que al parecer ya no agradaron a las diputadas del PAN y Movimiento Ciudadano, por como le replicaron saliendo en defensa de la iniciativa del gobernador.

El perredista pidió “que me pasen la película completa”, porque se hace un planteamiento de manera general sin especificaciones, no mencionan puntos, cláusulas y anexos que pretenden cambiar, añadió que en el documento dicen “se emite y autoriza previo análisis del destino del contrato de prestación de servicios de…”, pero no incluyeron ese contrato.

El diputado dijo que se habla de un refinanciamiento, pero ni siquiera sometieron a concurso para contratar al banco que ofrezca la mejor opción y señalan ya que será Banorte, al cual le pagarán de 2020 a 2031 un estimado de tres mil 88 millones de pesos.

De inmediato dio lectura a una serie de preguntas que entregó para le respondan sobre cuánto es la deuda actual, cuánto pagan actualmente, como se calculó los 1,500 millones de pesos que dice el gobernador que se ahorrará con esta renegociación y otras más, para que no pareciera que esto del museo fuera a ser un “negocio de Peto”.

Milagros Romero Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano, dijo que no entiende cómo se presentará un contrato cuando en realidad de lo que se trata es de cancelar el convenio y lo que se pagaría entonces es la penalización por romper el contrato, con lo que le costará a los yucatecos mucho menos de cómo lo dejaron quienes lo contrataron para hacer un Museo del Mundo Maya “que ni se usa, ni se explota y donde ni mayas hay”.

“Mejor que no le muevan porque tan solo recordar que fue para hacer negocios y beneficiar a amigos nos pone furiosos a los yucatecos y recuerda a la jacarandosa gobernadora Ivonne Ortega bailando al son de la jarana con William Levy, y si nos dicen que íbamos a pagar siete mil millones y ahora nos costará solo cinco mil millones, que bueno”, recalcó la legisladora.— David Domínguez Massa

Miguel Candila Noh, diputado de Morena, añadió que les parece bien que se puedan ahorrar 1,500 millones de pesos como dicen, pero quisieran ver el contrato que lo muestren para verlo, “porque si no, es como dicen en el pueblo cuando se presenta una pareja, si no hay acta de matrimonio, no es cierto solo están chen juntados”.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, dijo ya no entender la postura de sus compañeros, parecen más doble cara, hasta hace unos meses le negaron al Ejecutivo al autorización para contratar un crédito y le pidieron mejor busque ahorros y ahora que los encuentra y presenta con estos 1,500 millones que se dejarán de pagar, tampoco lo quieren aprobar, y propuso para aclarar sus dudas, que ayer mismo a las tres de la tarde se convoque a los funcionarios del Ejecutivo estatal para que se presente al Congreso a comparecer.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, precisó que nadie ha dicho que los priista no lo van a aprobar, lo único que se hizo fue presentar una serie de preguntas y dudas para que sean aclaradas, “no queremos estar adivinando, queremos hechos ciertos, buscamos claridad que se demuestre de verdad que habrá un beneficio, solo eso”.

Los legisladores siguieron debatiendo sobre lo mismo, hasta las 14:20 horas cuando se decretó un receso con el fin de reunirse en privado y, ponerse de acuerdo sobre cómo se aclararían las dudas planteadas, y posteriormente se informó que regresaron a sesionar sin que se transmitiera la sesión como se hacía, y fue solo para decretar otro receso hasta hoy a las 11 horas cuando esperan ya les hubiesen mandado por escrito las respuestas a sus preguntas y aclararles dudas.