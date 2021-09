Gran afluencia en los centros

Rezagados van por su vacuna a la Inalámbrica

La extensión de un día más de vacunación contra el Covid-19 fue aprovechada ayer miércoles por varias decenas de vecinos de esta ciudad y del interior del estado —no solo del grupo de 30 a 39 años de edad— en el módulo de la Inalámbrica.

El módulo abrió en el lado oriente de la unidad deportiva a las ocho de la mañana y fue constante el flujo de personas que por varios motivos, como contagio de Covid-19, no habían acudido a recibir la segunda dosis de su vacuna e incluso la primera.

Las dosis de AstraZeneca las recibían después de poco tiempo de espera. Desde la entrada les pedían el documento de registro para la vacuna e identificación.

La jornada transcurrió de manera tranquila.

Kenia María Sarza Sierra, de 43 años de edad y nacida en diciembre, compartió que se sentía muy bien al recibir su segunda dosis y no había tenido alguna dolencia.

Hago la invitación a toda la población que si no tiene la primera dosis, pues que ya se la pongan por favor porque hay que tener el sistema inmunológico fuerte para soportar esta enfermedad y todas las que seguirán viniendo, expuso.

También comentó que los casos en Yucatán no están bajando y es “porque no nos seguimos cuidando ni tomando las medidas sanitarias, seguimos yendo a lugares concurridos”.

Luego compartió que tenía tres semanas buscando la segunda dosis y le decían que no le tocaba, la enviaban a otros módulos y a la Inalámbrica llegó después de ir a la 42 Sur. Pidió a las personas que se vacunen.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Lucía Cua Uicab, de Hunucmá y de 35 años de edad, compartió que del último día de vacunación se enteró por una publicación en la página de Facebook de la Secretaría de Salud sobre que este miércoles 22 se daría un día más de inmunización y por eso acudió a recibir la dosis.

Asimismo, comentó que al recibir la primera dosis de la vacuna se siente muy bien porque antes no la habían podido vacunar al haberse contagiado de Covid y por eso se retrasó su vacunación.

Ya nos vamos a sentir más protegidos para salir al trabajo, dijo. También expuso que no estaban vacunando en su zona y por eso tuvieron que viajar a Mérida para recibir la primera dosis.

De igual modo, comentó que los casos de contagios en Yucatán no están bajando y es porque las personas no se cuidan. Les dices que no se quiten el cubrebocas y se lo quitan, para estornudar se bajan el cubrebocas y no tienen toda la higiene que deberían.

Somos descuidados, mucha gente piensa que no existe el Covid mientras no les haya dado, lamentó.

Cinthia Cuytún Uicab, vecina de Hunucmá y de 26 años de edad, compartió que no la habían vacunado porque adquirió el coronavirus hace mes y medio. Tuvimos que ir a consultar con el doctor y nos dijo que ya nos pueden vacunar.

Al recibir la primera dosis me siento bien, pienso que si nos vuelve a pasar lo mismo ya no nos dará igual como nos dio esta vez, siento que habrá cierta defensa, refirió.

Después exhortó a las personas a que acudan a vacunarse porque es muy importante que tengan la vacuna, ya que con la dosis serán leves los síntomas.

Hoy (por ayer miércoles) era el único día que nos quedaba para vacunarnos con los rezagados, dijo.

