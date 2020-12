Graves daños al erario municipal

Hallan anomalías en las cuentas de Motul y Homún

El informe de la Auditoría Superior del Estado sobre las cuentas públicas de 2019 reporta varias observaciones a los municipios, pero las más graves y por las que se pide incluso a esa institución que proceda penalmente contra sus alcaldes son las que corresponden a Motul, gobernado por el PRI, y Homún, por el PAN. En ambos casos más del 60% de la muestra auditada tiene irregularidades, con daños al patrimonio municipal por varios millones de pesos.

“Son anomalías en las cuales de plano se pasan los alcaldes; por ejemplo, cobraron diversos impuestos que no solo no lo reportaron e ingresaron a las autoridades hacendarias, sino que además se lo gastaron y ni si quiera informaron en qué”, afirmó ayer Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso.

En estos casos, el legislador anticipó que también se le dará aviso a las autoridades hacendarias para procedan contra esos alcaldes, porque “cuando el ente fiscalizado no entera a las autoridades de los impuestos retenidos a los trabajadores, por ejemplo, que retengan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sueldos, no lo enteren al SAT, y se lo gasten, entonces le dicen a la autoridad (SAT): ‘Oye, aquí no te han enterado las retenciones. Tú, en el ámbito de tus facultades, has las gestiones correspondientes”.

Otras irregularidades encontradas fueron la falta de sistemas de control interno, documentación faltante de los expedientes técnicos y el incumplimiento de otras leyes sobre el ejercicio de los recursos públicos.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Aviso Hacienda

El Congreso daría aviso a las autoridades hacendarias para procedan contra los 2 alcaldes.

Gestiones correspondientes

Cuando el ente fiscalizado no entera a las autoridades de los impuestos retenidos a los trabajadores, por ejemplo, el ISR de sueldos, no lo enteren al SAT, y se lo gasten, entonces le dicen a la autoridad (SAT): “Oye, aquí no te han enterado las retenciones. Tú, en el ámbito de tus facultades, has las gestiones correspondientes”, dijo Alejandro Cuevas Mena.