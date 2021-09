Harán nuevo avalúo al terreno donde construirían el Estadio Sostenible

Durante la inauguración de la Expo Foro de Energía, el gobernador Mauricio Vila ofreció detalles sobre los proyectos que impulsa con apoyo de la iniciativa privada

MÉRIDA, Yucatán.— El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció hoy ante el sector industrial que realizará un nuevo avalúo sobre el precio del terreno de Cordemex donde la empresa Juego de Pelota Inc pretende construir el Estadio Sostenible de Yucatán.

Proyectos con apoyo de la iniciativa privada

En su discurso de inauguración de la tercera edición de la Expo Foro de Energía, que organiza la Canacintra Yucatán y que fue en la Sala Mayamax del Museo del Mundo Maya, el gobernador Vila hizo un nuevo repaso de los proyectos que impulsa con apoyo de la iniciativa privada como la ampliación del Puerto de Altura, el aeropuerto de Umán, el parque La Gran Plancha y el moderno estadio en el norte de la ciudad, que ha causado polémica por su desarrollo en un terreno pequeño para el tamaño de la infraestructura deportiva, comercial y de servicios turísticos.

"El Estadio Sostenible es una infraestructura que dejará beneficios turísticos, derrama económica y es una inversión privada, no habrá dinero del gobierno", precisó. "Lo hemos platicado con el alcalde (Renán Barrera, presente en el evento), tendrá que cumplir con todas las leyes y normas, no vamos a hacer nada que no las cumpla. Comentarles que se ha especulado sobre el precio del terreno, el terreno será vendido, no es regalado, lo van a comprar, el precio de los avalúos es de 10 mil pesos metro cuadrado, estamos hablando de unos 400 millones. Que lo chequen con cualquier valuador y van a ver que está perfectamente el precio".

"De todas maneras vamos a hacer otro avalúo nuevo para que no haya dudas, suspicacias", reiteró. "Nos gusta hacer bien las cosas, con transparencia y que no haya especulaciones que no tienen razón", destacó.

El gobernador afirmó que esta transparencia sobre este y los otros proyectos donde invierte la iniciativa privada ya lo ofreció a las cámaras empresariales, al Consejo Coordinador Empresarial para que aclaren todas sus dudas.

Proyectos fallidos

El Diario publicó hoy una nota informativa de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, sobre los dos proyectos fallidos similares en Monterrey y Verona, Italia, del empresario que va a construir el Estadio Sostenible de Yucatán.

Ejecutivos italianos visitan Progreso

El gobernador también informó que hoy están en las oficinas de la API directivos y ejecutivos de la empresa naviera italiana Fincantieri que construirá un astillero en Progreso. Vinieron para una reunión de evaluación sobre los avances de la ampliación del puerto de altura, por lo que este proyecto está firme, no necesita una licitación porque no hay inversión de dinero gubernamental y también la construcción del astillero para reparaciones de barcos de cruceros porque el que tiene en Bahamas es insuficiente porque el gobierno de Estados Unidos obliga a las navieras a adaptar sus barcos para personas con discapacidades, además, en ese país no hay mano de obra calificada. Cada vez que entra en mantenimiento o reparación un crucero tienen que transportar 5 mil trabajadores a Bahamas.