Se espera que hoy mismo por la tarde noche, se defina por fin si regresarán o no a trabajar los más de tres mil empleados de salud que se encuentran con licencia por decreto, o seguirán de largo hasta el primero de octubre del presente año, informó hace unos momentos el Dr. Eulogio Piña Briceño, líder de la sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad (SNTS) en Yucatán.



El dirigente sindical manifestó que hoy temprano en su conferencia de prensa "Mañanera", el presidente del país tocó este tema, y anticipó como ya se sabe que el próximo domingo se acaba la licencia que por decreto el gobierno federal otorgó a su personal que forma parte del sector vulnerable, y que se prolongaría hasta el próximo primero de octubre, pero no para todos, algunos sí regresarán a trabajar.



Entre los que podrían regresar a trabajar, el doctor Piña Briceño dijo que hay una confusión, pues no saben si se está incluyendo a los del sector salud y de seguridad o estos seguirán de licencia como se dijo en un principio.



"De cualquier manera esto hoy se define, y al comunicarnos con la dirigencia nacional de nuestro Sindicato nos pidieron estar pendientes, porque ya están en eso y esperan que por la tarde noche, incluso se dé un comunicado al respecto; ya se podrá saber quiénes regresarán a trabajar y los que seguirán de licencia", declaró.



Piña Briceño informó que sobre este tema, también hoy por la mañana habló con Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud del Estado, y se mantienen a la espera, por las medidas que sea necesario adoptar en el Estado, para garantizar la atención y los servicios médicos en la entidad.- (Por DAVIDDOMÍNGUEZ MASSA).