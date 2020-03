Implementan pago vía electrónica para jubilados del Gobierno estatal

MÉRIDA, Yucatán.- Ante la contingencia en Yucatán por el coronavirus Covid-19, Emilia Barbudo Jiménez de 93 años, quien por décadas colaboró en el Gobierno del Estado, se encontraba preocupada porque en próximos días tendría que acudir a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) a cobrar su pensión y con toda esta situación sanitaria le iba a ser prácticamente imposible salir de casa.

Emilia, vecina de la colonia El Porvenir al poniente de esta ciudad, se encontraba en su casa pensando en cómo le haría en esta ocasión, cuando escuchó que llamaron a la puerta. Grande fue su sorpresa cuando, al ir a ver de quién se trataba, se encontró con el gobernador Mauricio Vila Dosal quien le entregó el pago en efectivo correspondiente a este mes, además de su tarjeta bancaria para comenzar a recibir sus pagos vía electrónica sin tener que salir de casa la próxima vez que le toque su pensión.



Cumpliendo todas las medidas preventivas, sobre todo para cuidar a este sector de la población, que es uno de los más vulnerables, Vila Dosal platicó con la mujer, quien por más de 30 años trabajó en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), la cual le agradeció estas acciones que disminuyen los riesgos al ya no tener que salir de sus casas para recibir sus ingresos, pues ahora, al contar con el plástico, alguno de sus familiares puede ir al módulo bancario para retirar el dinero.



Barbudo Jiménez es una de los 1,132, de un total de 2,960 jubilados del Gobierno del Estado, que todavía acuden regularmente a recoger su pago, con la diferencia de que, en esta ocasión y por instrucciones del Gobernador, personal de la SAF les está pagando en su domicilio, para que no tengan que salir y exponerse frente a esta emergencia sanitaria.



La dependencia estatal detalló que para ese número de ex colaboradores que cobran en efectivo ya se trabaja también en la implementación de un nuevo esquema de pago electrónico, para que, como sucedió con Emilia, todos tengan su tarjeta de débito bancario.



Cabe mencionar que, el personal de dicha dependencia que asiste a las viviendas cumple con llevar los materiales y seguir las recomendaciones de prevención e higiene señaladas por la SSY. A quienes por alguna razón no se les ha encontrado en sus domicilios, se les hará una segunda visita.



La SAF precisó que la otra parte de los jubilados ya cobra por transferencia bancaria y 306 lo hacen en las agencias foráneas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AFFY) en el interior del estado, quienes a partir del lunes 23 ya podrán pasar por su dinero y también recibirán su tarjeta del banco.



“El Gobernador nos está cuidando y esta es una ayuda muy buena y grande para nosotros, sobre todo ahora que no podemos salir de casa para cuidar de nuestra salud, por ejemplo, hay muchos que nos da trabajo ir a cobrar, por lo que deseo que Dios lo bendiga para que nos pueda seguir ayudando” señaló conmovida Emilia Barbudo Jiménez.



De igual manera, la mujer reconoció y agradeció la disposición por parte de Vila Dosal para llevarle hasta su casa el pago de las pensiones, ya que, de esta manera, contará con recursos para adquirir productos de higiene personal y alimentos para que tengan en sus hogares y no tener que salir a cada rato por ellos.



“Yo realizaba un largo viaje para poder cobrar y hoy recibo de las manos del Gobernador mi pago en efectivo y una tarjeta, y ahora le doy gracias a Dios que tengo un poco de fuerza en mis pies para seguir andando, pero para mí era muy cansado, así que no tengo más en mi corazón que agradecimiento por este apoyo”, agregó Emilia.



De esta forma, Vila Dosal refrenda su compromiso con la población vulnerable de proteger su salud ante la situación de contingencia sanitaria que se vive por el coronavirus Covid-19.

