MÉRIDA, Yucatán.- A fin de apoyar los esfuerzos de educación y capacitación en línea durante la contingencia por el Covid-19, desde principios del mes de mayo pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mediante el Centro de Inclusión Digital (CID) Yucatán, ha ofrecido a través de esta modalidad diversos cursos, talleres y actividades dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos.

La SCT impulsa la capacitación virtual a través del Centro de Inclusión Digital Yucatán La SCT impulsa la capacitación virtual a través del Centro de Inclusión Digital Yucatán La SCT impulsa la capacitación virtual a través del Centro de Inclusión Digital Yucatán La SCT impulsa la capacitación virtual a través del Centro de Inclusión Digital Yucatán La SCT impulsa la capacitación virtual a través del Centro de Inclusión Digital Yucatán La SCT impulsa la capacitación virtual a través del Centro de Inclusión Digital Yucatán La SCT impulsa la capacitación virtual a través del Centro de Inclusión Digital Yucatán La SCT impulsa la capacitación virtual a través del Centro de Inclusión Digital Yucatán ❮ ❯

Los cursos tienen una duración de 2 a 5 días, inician cada lunes y se ofrecen en el horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Asimismo, se imparten talleres los sábados en horario de 9 am a 2 pm.

A la fecha se han impartido 132 cursos y talleres y se han graduado 2,326 usuarios.

La oferta educativa incluye tres áreas: programación y codificación, alfabetización digital y profesional en TICS.

Para la próxima semana estarán disponibles los siguientes cursos: Excel Básico (martes a viernes en horario de 5 pm a 7 pm), Formularios de google (jueves y viernes en horario 10 am a 12 pm), Drive (martes y miércoles en horario de 10 am a 12 pm), Google "Mi negocio" (martes a jueves en horario de 5 pm a 7 pm), Facebook Business (martes y miércoles en horario de 10 am a 12 pm), Instagram Business (jueves y viernes en horario de 10 am a 12 pm), Introducción a macros (martes a jueves en horario de 4 pm a 6 pm) y Zoom (sábado en horario de 10:30 am a 1:30 pm).

Los interesados pueden registrarse a través del sitio oficial www.cid.gob.mx ó enviando un correo electrónico a ulises.gallegos@cid.gob.mx

Para mayor información o dudas se puede comunicar mediante whatsapp al número 992491698 ó en la página de facebook: Centro de Inclusión Digital Yucatán.- (COMUNICADO: 16).