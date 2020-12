MÉRIDA, Yucatán.- Debido a que la emergencia sanitaria por Covid-19 continúa, la Oficina de Representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a la población para que no se confíe y mantenga las medidas de higiene y sana distancia al utilizar el transporte público y que de esta forma el trayecto sea más seguro ante contagios de esta enfermedad.

La coordinadora de Prevención y Atención a la Salud, Dra. Flor Rodríguez Melo, expresó que es importante que las personas salgan sólo para lo necesario; sin embargo, si deben ocupar el transporte público o algún servicio en plataformas digitales, es indispensable que lleven cubrebocas, lentes protectores o careta y gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Es muy recomendable llevar la cantidad exacta para pagar en efectivo, de esta forma se evita el manejo de dinero que ha tenido contacto con muchas personas, y se deben desinfectar las manos después de pagar.

Durante el traslado, la especialista recomendó traer el cubrebocas colocado correctamente en todo momento y evitar tocarlo; así como no tocar cara, en especial ojos y boca, ni las superficies del vehículo.

Tratar de conservar una distancia de por lo menos 1.5 metros de los demás; no consumir alimentos o bebidas; no tirar basura ni escupir. En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo, aun si usa cubrebocas, añadió.

Al salir del transporte, desinfectarse las manos con gel con base de alcohol en concentración mínima del 70 por ciento, y en cuanto sea posible, lavarse las manos con agua y jabón.

Para finalizar, la Rodríguez Melo exhortó a la población a no salir de casa y no utilizar el transporte público, de plataformas o compartido si presenta fiebre, tos, dolor de garganta o cuerpo cortado.