IMSS Yucatán informa que diferirá cirugías y reprogramará consultas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán informa que ante la declaratoria de la Fase 3 de la emergencia sanitaria, se realizarán algunas adecuaciones para brindar atención médica oportuna a la derechohabiencia.

Cirugías diferidas

Se diferirán las cirugías programadas en los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 1 "Ignacio García Téllez" y No. 12 "Lic. Benito Juárez"; no obstante, todo paciente que requiera someterse a una intervención quirúrgica de urgencia recibirá el servicio médico.

Consultas reprogramadas

En el HGR No. 1 se reprogramarán las consultas externas de ambos turnos. Continuarán las citas en las especialidades: psiquiatría, ortopedia y traumatología, oncología quirúrgica, oncología ginecológica, oncología médica, obstetricia, neurocirugía, cirugía plástica y reconstructiva.

En el HGR No.12 se mantendrán activas las consultas de las especialidades esenciales: obstetricia, oncología médica, oncología ginecológica y oncología quirúrgica.

Las citas diferidas podrán reprogramarse por medio de un familiar o conocido, en el módulo correspondiente, solo será necesario presentar la Cartilla Nacional de Salud y una identificación oficial para realizar el trámite.

Continuarán servicios prioritarios

Cabe destacar que los servicios prioritarios de la unidad (urgencias, valoraciones obstétricas, ginecológicas, hemodiálisis, laboratorio y rayos x) continuarán en servicio.

Atención en las UMF

Las 27 Unidades de Medicina Familiar continúan otorgando consulta con el médico familiar, en urgencias y en Atención Médica Continua, pero si se quisiera cancelar alguna cita, el paciente puede reprogramarla a través de un familiar, directamente en la UMF, o mediante la Aplicación móvil IMSS Digital (sólo debe contar con CURP y un correo electrónico).

Programa Receta Resurtible

Ante estas adecuaciones, el IMSS fortalece el programa Receta Resurtible, el cual aplica en clínicas y hospitales. Esta medida permite a los pacientes contar con sus medicamentos para un periodo de hasta 90 días sin necesidad de acudir nuevamente a consulta médica y un familiar, vecino o amigo podrá acudir a la UMF para recibir los fármacos, deberá presentar Cartilla Nacional de Salud e identificación oficial del derechohabiente.

El IMSS hace un llamado a la derechohabiencia yucateca para estar atentos a las recomendaciones y avisos que estará emitiendo durante esta contingencia.- (Comunicado de prensa).