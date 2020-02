Inauguran el renovado Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI

El gobernador Mauricio Vila Dosal afirmó hoy que el renovado Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI es un recinto de clase mundial que coloca a Mérida en el selecto grupo de cuatro ciudades mexicanas con infraestructura de primer nivel para reuniones nacionales e internacionales de turismo.

La Secretaría de Obras Públicas y el Inccopy entregaron formalmente al gobernador los trabajos de ampliación de 10,000 a 23,000 metros cuadrados realizados y la modernización de todo el Siglo XXI, obras que tuvieron un costo cercano a los $400 millones y que fue elogiada y aplaudida por el sector empresarial y turístico que estuvo en el nuevo Salón de Exposiciones Chichén Itzá.

Eficiencia tecnológica

El gobernador mostró la eficiencia tecnológica que tiene ahora el Siglo XXI porque desde un Ipad graduó la iluminación de tecnología led, le bajó y subió la intensidad a las luminarias, y también desde ese aparato móvil puso música y aumentó el volumen del sonido. Lo mismo puede hacer con el sistema de aire acondicionado porque los diez salones se pueden graduar desde un teléfono celular, Ipad o lap top.

Los oradores, el titular de la SOP, ingeniero Virgilio Crespo Méndez; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl Aguilar Baqueiro, quien se despidió como líder del CCE local por vencimiento de su período en los próximos días; y el arquitecto Javier Muñoz Menéndez, autor junto con el arquitecto Carlos Quesnel Moguel del proyecto arquitectónico de ampliación y remodelación del recinto turístico, destacaron la mano de obra yucateca, el talento de los arquitectos y de los ingenieros para lograr esta obra de creación yucateca que está al mismo nivel de recintos que hay en Monterrey, Acapulco, Guadalajara y Ciudad de México y del extranjero.

Tianguis turístico

"Ya estamos listos para el tianguis turístico de México que será en este recinto renovado y de clase mundial", señaló el gobernador a los asistentes que le aplaudieron cuando relató el motivo de esta ampliación y modernización del Siglo XXI.

"Cuando analizamos la renta de carpas, baños y otros servicios para traer el tianguis turistico que siempre habíamos deseado, vi que nos costaría 120 millones, era un desperdicio de dinero porque sólo lo íbamos a usar tres semanas", explicó. "Entonces me reuní con Mich (Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico) lo platicamos y luego nos reunimos con el equipo del Bonch (Javier Muñoz Menéndez) y les dije, se puede o no se puede (duplicar la capacidad), me dijeron que sí, y aquí está este recinto".

"Es importante que entendamos la magnitud, el Siglo XXI tenía 10,000 metros cuadrados y hoy es de 23,000, el Centro Internacional de Congresos tiene una superficie de exposición de 9,000 metros cuadrados y sólo el nuevo Salón Chichén Itzá tiene 13,000. Miren este largo pasillo donde se ve la calle, esta grandisimo".

Aportaciones de Michelle Fridman

Aunque la secretaria Michelle Fridman recibe muchas críticas por el desempeño de su trabajo, el gobernador reconoció sus aportaciones y experiencia para lograr este recinto de clase mundial porque tiene un suministro eléctrico de 138 registros de energía, 31 de los cuales pueden mantener completamente una tienda OXXO, es un edificio versátil y puede sostener objetos de más de media tonelada sostenida en las trabes.

Apoyo del Ayuntamiento

El gobernador también agradeció al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, presente en el presidium, por la repavimentación de la avenida Prolongación Paseo de Montejo y la avenida paralela del recinto cuyo olor a petróleo todavía domina el medio ambiente.

Nuevas obras en la zona

Los asistentes volvieron a aplaudir al jefe del Ejecutivo cuando anunció que las inversiones en el entorno del Siglo XXI no concluyen porque su gobierno construirá este año o principios del próximo un edificio de tres niveles de estacionamiento, demolerá el edificio donde hoy está la Administración Fiscal para rediseñar el espacio abierto para mejorar el entorno y para que la ciudadanía admire el Museo del Mundo Maya y el nuevo Siglo XXI y también inversionistas privados ya tienen un proyecto para construir un complejo comercial y hotelero junto a estos dos edificios turísticos.- (Por Joaquín Chan Caamal).

Mayor información mañana en Diario de Yucatán.

