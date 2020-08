La reapertura, casi total

Nuevo plan con restricciones y de manera gradual

El gobierno del Estado autorizó ayer la reapertura de prácticamente todas las actividades económicas durante septiembre entrante mediante el Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán, que firmó con todas las cámaras empresariales y el sector obrero, pero mantiene ciertas restricciones para disminuir los riesgos de contagios de coronavirus Covid-19.

Además de las reaperturas que se realizaron en la “ola 1” de la reactivación en esta “nueva normalidad”, el gobierno estatal anunció la de segmentos que están cerrados desde hace cinco meses como las plazas comerciales, las salas de cine, las iglesias, los gimnasio y los destinos turísticos, y levantó en forma anticipada la “ley seca” que debió vencer el 17 de septiembre próximo.

La reapertura de zonas arqueológicas de Yucatán sigue en compás de espera porque el gobierno tendrá que aguardar a que lo autorice la INAH y hasta ayer su director en Yucatán, Eduardo López Calzada, seguía en silencio sobre este tema.

En este nuevo plan de reactivación, que surgió durante dos semanas en las mesas de diálogo con las cámaras de comercio, asociaciones civiles y profesionales, se prevé una reorganización del transporte público, de lo que informamos en nota aparte, cuyo plan será presentado el lunes con mayores detalles, según informó el gobernador.

Acompañado de 29 representantes del sector productivo, social, sindical y obrero, y del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; el gobernador Mauricio Vila firmó con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Michel Salum Francis, y el representante del Congreso del Trabajo, Pedro Oxté Conrado, el acuerdo de la ampliación de la reactivación económica del estado, que entrará en vigor, en su mayoría, el mes próximo y terminará en octubre.

Vila Dosal afirmó que el éxito del acuerdo será que todos cumplan su responsabilidad de acatar y respetar las medidas y protocolos sanitarios, de guardar la sana distancia y extremar la higiene individual y familiar como el lavado de manos constante. Si algún sector falla, el acuerdo fracasará, y si hay riesgos a la salud no dudará en dar marcha atrás y decretar el semáforo epidemiológico en rojo.

Para verificar el funcionamiento de este acuerdo se instalará una mesa de evaluación que emitirá un informe en tres meses para conocer los resultados de las medidas que se aplican.

El secretario técnico de Planeación y Evaluación, Rafael Hernández Kotasek, leyó los pormenores del acuerdo que fue consensuado y presentado ayer en el Centro Internacional de Congresos. Estos son:

1) El escalonamiento de las actividades por horarios permitirá que los sectores económicos cuenten con distintos horarios de entrada y salida, y con esto se reduzcan las aglomeraciones en el transporte público; 2) Escalonamiento de sectores y actividades económicas que permita mantener de manera constante la movilidad y con ello evitar aglomeraciones a fin de permitir el ingreso de actividades económicas que hoy día permanecen cerradas y son una fuente de empleo importante para las familias; 3) apertura gradual de nuevas actividades no esenciales que permitirá mantener los empleos que generan las actividades no esenciales, y 4) mejoras al sistema de transporte público que permitirá reducir aglomeraciones y mejorar la movilidad peatonal. Las medidas de escalonamiento de los sectores y actividades serán aplicables para el municipio de Mérida a fin de reducir la movilidad laboral y las aglomeraciones en el transporte público. Si hay “brotes” de contagios localizados en un municipio o zona geográfica en particular, la Secretaría de Salud de Yucatán informará sobre las medidas específicas que se deberán realizar en dichas localidades.

Con estos acuerdos se autoriza: 1) Operación de los comercios de martes a sábado a partir del 1 de septiembre de 2020.

2) Operación de la industria manufacturera no esencial de lunes a viernes a partir del 1 de septiembre.

3) Operación del sector de la construcción de lunes a viernes a partir del 1 de septiembre.

4) Operación de los servicios de profesionistas y de gobierno que no brinden atención al público de lunes a jueves de manera presencial, dando prioridad al “trabajo en casa” de lunes a viernes, a partir del 1 de septiembre.

5) Operación de la industria restaurantera de miércoles a domingo a partir del 16 de septiembre en servicio de comedor, manteniendo la operación a domicilio o ventanilla los siete días de la semana.

Reapertura de actividades no esenciales:

6) Las empresas se comprometen a aplicar al máximo y de manera puntual los protocolos que haya autorizado la SSY para cada giro o actividad comercial.

7) Las empresas se comprometen a sumarse a los esfuerzos de difusión de las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y la limpieza de manos entre sus empleados, clientes y proveedores.

8) Inicio de operación de la industria alcoholera con fines exclusivos de abastecimiento y suministro de los locales desde ayer.

9) Se permitirá la venta de alcohol en su modalidad a domicilio y en restaurantes con venta de alimentos a partir del 1 de septiembre, con un horario restringido a las 22 horas de lunes a jueves, y de las 18 horas los viernes, sábados y domingos.

10) Apertura de centros comerciales y cines de lunes a viernes con un horario de 11 a 20 horas a partir del 1 de septiembre.

11) Apertura gradual de los espacios o áreas comunes de los servicios de alojamiento como piscinas y restaurantes a partir del 1 de septiembre, homologando su operación a los protocolos de salud existentes para dichas actividades.

12) Apertura de las actividades relacionadas con los servicios turísticos complementarios como guías de turistas, agencias de viajes, transportadoras turísticas, operadoras de aventuras y buceo a partir del 1 de septiembre.

13) Apertura de recorridos turísticos a cenotes, haciendas, entre otros atractivos con guías y establecimientos que cuenten con el certificado de buenas prácticas sanitarias del sector turístico de Yucatán, u otro certificado avalado por algún organismo federal o internacional, o en su defecto que se encuentren en el proceso de dicha certificación a partir del 1 de septiembre.

14) Apertura de gimnasios, centros deportivos y espacios al aire libre para el desarrollo de deportes que no sean de contacto ni de conjunto a partir del 14 de septiembre.

15) Apertura de museos privados, bibliotecas y galerías de arte a partir del 14 de septiembre.— Joaquín Chan Caamal

16) Apertura de los servicios religiosos a partir del 15 de septiembre.

17) Ampliación del horario de las medidas para reducir la movilidad vehicular nocturna en el estado de las 23:30 horas a las 5 horas a partir del 17 de septiembre.

18) Apertura de congresos, convenciones y reuniones de negocios con aforo limitado y gradual a partir del 12 de octubre.

19) Incremento gradual en la ocupación de los servicios de alojamiento a partir del 1 de septiembre de acuerdo con las condiciones epidemiológicas del estado.

20) Incremento del aforo gradual en restaurantes a partir del 28 de septiembre, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas del estado.

Luego de escuchar el acuerdo, Michel Salum admitió que estas acciones son medidas temporales y marcan el inicio de una nueva realidad para los yucatecos, con la esperanza de que la economía se recupere y las familias tengan mejores oportunidades de vida.

Oxté Conrado también ofreció el apoyo del sector obrero al gobernador, le dijo que no está solo en esta lucha y juntos, sector empresarial y obrero, saldrán adelante de este reto para la salud.

