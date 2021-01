Laboratorio en ciernes: Hoy definirán el protocolo y área en el aeropuerto

Las autoridades del aeropuerto internacional de Mérida y del Consulado de Estados Unidos en la ciudad realizan los preparativos para que los viajeros al país norteamericano cumplan con las recientes disposiciones contra el coronavirus.

La administración del aeropuerto meridano está en plena definición sobre la instalación, operación y funcionamiento del laboratorio de pruebas Covid-19, que ya exige el gobierno del vecino país a toda persona que viaje a Estados Unidos.

Como informamos, el director regional de Grupo Asur, Héctor Navarrete Muñoz, con esto se dará servicio a los pasajeros que no cuenten con el certificado que compruebe que están libres del virus para que no pierdan el vuelo.

Hoy sábado se definirá el espacio que ocupará el laboratorio Covid-19 dentro del aeropuerto, el horario de labores, el servicio que dará y la logística para que el pasajero acceda a la prueba.

Lo que sí aseguraron es que el laboratorio Covid estará avalado por la Secretaría de Salud estatal y el Consulado de Estados Unidos en Mérida, quedará listo el lunes y el día 26 empezará a dar servicio a los viajeros que vayan en los vuelos a Estados Unidos.

La autoridades del aeropuerto de Mérida también hablaron de la nueva disposición que ordenó el presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, que los viajeros extranjeros que lleguen a Estados Unidos tendrán que realizar una cuarentena obligatoria.

Ellas informaron que todavía no es un mandato oficial, es una intención de establecer esta nueva medida a los pasajeros que van a ciudades de Estados Unidos; por tanto, no está vigente y no conocen mayores detalles de esa normatividad.

En las oficinas del Consulado americano en Mérida se informó que el presidente Joe Biden firmó la orden de seguridad ante el Covid, en el que incluye la prueba negativa para viajeros que entren a Estados Unidos, como ya se había establecido, y otras medidas de las cuales esperan instrucciones como es la cuarentena sugerida.

Ayer publicamos que Biden anunció una enérgica estrategia para contener la pandemia en ese país, que incluye la obligación de una cuarentena para los viajeros que lleguen del extranjero a Estados Unidos y el uso de cubrebocas en los aviones.

Ya se había establecido la petición de un certificado médico que demuestre que el pasajero está libre del coronavirus.

La pandemia que afecta con mayor severidad a México y Estados Unidos se refleja en la movilidad aérea entre ambos países y la solicitud de visas americanas desde la península de Yucatán, que en 2020 fue de las más bajas ante las restricciones y el temor al contagio.

Se informó que el Consulado americano en Mérida solo recibe solicitudes de expedición de visas por alguna emergencia, por cuestiones de trabajo o de estudio.

Por primera vez en la historia las visas de turista están en pausa, no hay citas para su tramitación y solo hay servicio de renovación del documento migratorio que tenga menos de 24 meses de vencimiento.— Joaquín Chan Caamal

Pandemia Trámite

Por primera vez en la historia, el trámite de visas de turistas a Estados Unidos está detenido.

La media

El promedio anual de expedición de visas en la oficina del Consulado en Mérida, que abarca la península de Yucatán, es de 45,000, según ha informado en varias entrevistas la cónsul general Courtney Beale.

Últimos datos

En 2020, se dijo ayer, fueron muy pocas las visas autorizadas, aunque no se dio alguna cifra oficial. Desde Mérida hay vuelos hacia las ciudades de Miami, Houston y Oakland.

Apoyo

El nuevo servicio de aplicación de pruebas Covid-19 del aeropuerto será un auxiliar o emergente para quienes olviden llevar el certificado de no tener el coronavirus, indicó días atrás el director regional de Grupo Asur, Héctor Navarrete, concesionaria de la terminal aérea.

Precio

El laboratorio podrá entregar el resultado y la constancia en máximo media hora. El precio de la prueba será igual al del mercado de salud, se informó.