Llaman a ser responsable para prevenir los contagios de coronavirus

Brigadas recorren sitios concurridos y piden cuidarse

Con la participación de voluntarios y servidores públicos arrancó el programa “Amigos de la Salud”, con el cual el gobierno del Estado busca promover entre los yucatecos la responsabilidad individual y las medidas de higiene a fin de prevenir los contagios de coronavirus.

Brigadistas de este esquema, por instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal, se desplegaron a los puntos más concurridos del Estado para invitar a la ciudadanía a cumplir las disposiciones sanitarias y el cuidado de la salud, así como ofrecer cubrebocas y gel antibacterial a los peatones que así lo necesiten.

Con letreros en mano, los “Amigos de la salud” recorrieron en su primera jornada distintas calles del Centro Histórico de la capital yucateca, donde reiteraron a los ciudadanos la importancia de la responsabilidad individual, que significa cuidarse a uno mismo y a los demás, al tiempo que les recordaron las medidas de higiene, tales como el lavado constante de manos, el uso correcto y obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, guardar la sana distancia, no asistir a fiestas y reuniones, y ante los primeros síntomas autoaislarse y comunicarse a la línea telefónica 800 YUCATÁN (800 982 2826).

En la fila de un comercio en el Centro de Mérida, Elsy Cuytún Dzul estaba formada para adquirir productos y surtir su tienda de abarrotes en Kinchil, de modo que agradeció ese tipo de actividades que buscan generar consciencia en la población y cuidarnos entre todos.

“Yo me cuido y evito estar fuera de mi casa, solo atiendo mi negocio, y me da gusto ver que sigan recordándole a la gente que tiene que salir que se cuide porque sirve mucho para no enfermarnos entre nosotros”, indicó.

La jefa de familia relató que tiene que trasladarse de su municipio hasta Mérida para comprar lo que le hace falta en su tienda de abarrotes, a pesar de la preocupación que le da contagiarse; sin embargo, le da gusto ver que hay personas que están invitando a los demás a seguir las medidas sanitarias.

Para distinguirse, los “Amigos de la Salud” portan letreros rotulados con mensajes sobre las medidas preventivas para evitar la propagación del virus y un chaleco reflejante para ser ubicados con mayor facilidad, así como equipo de seguridad personal que incluye careta, cubrebocas y guantes.

Freddy Alberto Piña López esperaba el transporte público para dirigirse a su centro de trabajo, cuando un brigadista le ofreció gel antibacterial y le recordó el correcto uso del cubrebocas, así como la importancia de las medidas de higiene para proteger su salud y la de sus seres queridos.

El vecino de Kanasín todos los días se traslada en camión a Mérida para dirigirse a su centro laboral en el norte de esta ciudad y resaltó como algo positivo que se estén realizando programas para fortalecer las disposiciones sanitarias en lugares concurridos.

“De esto depende nuestra salud y por eso es importante que no lo olvidemos por nosotros y nuestras familias”, añadió.

Con el programa “Amigos de la Salud”, el gobierno del Estado busca crear conciencia en la ciudadanía para no relajar las medidas de prevención, sobre todo en los lugares donde hay mayor concentración de gente.

