Meta antirezago

Entregan apoyos de mejoramiento de las viviendas

Como municipio tenemos el compromiso de desarrollar acciones y programas enfocados a prevenir enfermedades, erradicar el fecalismo al aire libre y el hacinamiento, porque son prácticas que ponen en riesgo la salud de los meridanos, afirmó el alcalde Renán Barrera Concha.

Ayer en la mañana, durante la entrega de un cuarto de baño, techo y piso firme a una familia de la colonia Sambulá, el concejal aseguró que el programa de Mejora de Vivienda tiene como propósito aportar a la calidad de vida de las familias en el municipio y por ello las más de 5,000 acciones de viviendas entregadas en la administración anterior.

Luego de casi 50 años sin contar con uno de los servicios básicos más importantes en su hogar, la familia Chan Muñoz finalmente vio cristalizado este sueño de vivir en condiciones más saludables y espaciosas para sus once integrantes.

De acuerdo con un comunicado, con el apoyo del Programa de Mejora de Vivienda, que el Ayuntamiento impulsa desde la Dirección de Desarrollo Social, cuentan ya con un baño, techo y piso de un cuarto.

Al término de la entrega formal, el presidente municipal destacó que de los programas con los que cuenta el Ayuntamiento, el de Mejora a la Vivienda es uno de los más importantes, ya que permite a las familias convivir en un ambiente sano y seguro.

Acompañado de la directora de Desarrollo Social, María José Cáceres Delgado, el alcalde recorrió con los beneficiarios las obras realizadas, cuyo monto ascendió a $178,797.06, y mencionó que su administración continuará avanzando hacia el rezago cero.

“Este programa no escatima en el monto de la ayuda que requieren las familias. No es como otros que mensualmente apoyan, como por ejemplo con despensas que, aunque necesarias, no resuelven un problema grave como el hacinamiento o la falta de servicios básicos, como es un baño”, indicó.

Este es un programa que busca cambiar de manera definitiva la vida de las familias que lo solicitan, especialmente en el tema de la salud pública, abundó.

El beneficiario Francisco Chan Chablé agradeció a Renán Barrera por el apoyo del que ahora disfrutarán tres generaciones de su familia, ya que fue una construcción que ellos iniciaron, pero que por la falta de ingresos no concluyeron.

En respuesta, el concejal señaló que con este tipo de acciones las familias que requieran del programa de Mejora de Vivienda verán que es posible acceder a un apoyo que garantiza que los hogares sean espacios donde prevalezca la salud y el acceso a servicios básicos.

Finalmente, recordó que desde el 1 de octubre la Dirección de Desarrollo Social abrió la ventanilla para la recepción de la documentación para que la población vulnerable pueda acceder al programa de Mejora de Vivienda.

Ayuntamiento Colonia

Ayer en la mañana el alcalde entregó apoyos de vivienda a una familia de Sambulá.

Acciones

Renán Barrera dijo que el esfuerzo para mejorar el hogar y la calidad de vida de las familias es una constante en su administración, que está plasmado en el Plan Municipal de Vivienda que en la administración anterior superó la meta de 5,000 acciones de vivienda, al alcanzar las 5,246 acciones en tres años.

Mensaje

“Jamás nos imaginamos que podríamos tener un baño y un cuarto nuevo. ¿De dónde? Si para construir se necesita mucho dinero. Pero nuestra vida será mejor”, manifestó el beneficiario Francisco Chan Chablé al recibir el apoyo.