Dará información vía telefónica o por correo electrónico a las familias

Con motivo de la emergencia sanitaria por coronavirus, la Oficina de Representación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó módulos de información para familiares de pacientes con Covid-19 en los Hospitales Generales Regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y No. 12 “Lic. Benito Juárez García”, con el objetivo de que tengan datos oportunos sobre el paciente ingresado en el área de aislamiento, y de esta manera no salgan de casa y eviten riesgo de contagio.

De acuerdo con el coordinador médico del Área Exclusiva de Atención a Pacientes con Covid-19 del HGR No. 1, Erick Zamora Tehozol, es importante mantener informados a los familiares de los derechohabientes hospitalizados para que estén enterados de su evolución y se sientan más tranquilos.

“Somos el vínculo entre los pacientes y sus familias, sabemos que es difícil no estar juntos físicamente, por lo que implementamos los módulos y hablamos con ellos cada día, vía telefónica o por correo electrónico, para que estén informados sobre el estado de salud de su familiar”, señaló.

Los módulos funcionan de manera coordinada entre el área Médica, Trabajo Social y Atención y Orientación al Derechohabiente; el coordinador médico del Área Covid-19, a través de llamada telefónica o vía correo, es el encargado de brindar la información a las 14:30 horas en el HGR No. 12 y a las 17:00 horas en el HGR No. 1.

En caso de cualquier duda o aclaración, los familiares pueden comunicarse al teléfono de oficina de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, en el número 999 922 56 31.- (Comunicado de prensa).