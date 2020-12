Motul y Homún, con amplio pliego de observaciones por irregularidades

De acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, Motul y Homún tienen todo un pliego de observaciones, procesos de responsabilidad administrativa, así como promociones de ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, además de señalamientos que no solventaron, informó ayer el diputado Alejandro Cuevas Mena, presidente de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso.

Por ejemplo —continuó el perredista—, en el caso de Homún se auditó una muestra de los recursos ejercidos que ascendieron a 20 millones 290 mil pesos y el 75% de ese dinero no se ejerció debidamente, no solventaron las observaciones que se le hicieron, si acaso algunas lo solventó parcialmente, en la mayoría de los casos el alcalde no proporcionó evidencia documental que justifique su gasto, aparte que se detectaron diferencias entre sus ingresos y presupuesto de egresos.

En el caso de Motul, Cuevas Mena manifestó que también de la muestra auditada que asciende a 51 millones 361 mil pesos, lo menos el 64% de esos recursos no se ejerció debidamente, en su mayoría al igual que en el caso de Homún, su alcalde no proporcionó evidencia documental que justifique su gasto, sobre todo en el registro de información financiera de sus operaciones.— David Domínguez Massa

El diputado precisó que en el caso de Homún la muestra auditada representa el 60.9% del total de los recursos que se ejercieron en ese municipio durante 2019, mientras que en el caso de Motul es el 64.2%, en ninguno de los municipios se audito el 100% de lo que se ejerció durante el año pasado.

“Como presidente de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, le pedimos al titular de la Auditoría Superior del Estado que proceda contra enérgicamente estos alcaldes, incluso que los denuncie penalmente”, manifestó.

El legislador perredista precisó que se enfocó por ahora en estos dos municipios, por ser los que más irregularidades y observaciones tienen sobre el ejercicio de los recursos públicos el año pasado, aunque eso no significa para nada que sean los únicos.

“Hay otros más, casi todos con observaciones, pero en menor grado o porcentaje al menos de las partidas uditadas, son de cuando mucho un 40%, y también deberán ser consideradas”, dijo.